Corinthians amplia acordo com patrocinador e torcedor terá voucher

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians e a ALE Combustíveis anunciaram nesta segunda-feira a ampliação do acordo de patrocínio entre o clube e a empresa. Com a renovação da parceria, iniciada em março de 2019, a companhia estampará a partir de agora sua marca na barra frontal do uniforme da equipe de futebol profissional, assim como em placas de campo no CT Joaquim Grava e no backdrop digital da Arena Corinthians, além de ações em redes sociais.

- A ampliação reforça a sinergia entre clube e patrocinador após um ano de parceria e várias ações promocionais - afirmou o presidente Andrés Sanchez.A nota oficial divulgada pelo Timão informa que a empresa, "mesmo durante a pandemia do coronavírus, que teve forte impacto econômico global, não interrompeu o pagamento previsto em contrato".

Segundo o comunicado, a fim de celebrar a renovação da parceria, a empresa ajudará o torcedor a comprar as novas camisas de jogo, com um voucher de R$ 25, exclusivamente na segunda edição do evento De Volta para 90 (com datas a serem definidas) na Arena Corinthians e, em contrapartida o torcedor terá a marca estampada no uniforme número 2 do clube de forma gratuita.