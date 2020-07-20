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Corinthians amplia acordo com patrocinador e torcedor terá voucher

A ALE Combustíveis passará a estampar sua marca na barra frontal do uniforme do clube e ajudará o torcedor a adquirir a nova segunda camisa corintiana em sua pré-venda...
LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 17:33

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 17:33

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians e a ALE Combustíveis anunciaram nesta segunda-feira a ampliação do acordo de patrocínio entre o clube e a empresa. Com a renovação da parceria, iniciada em março de 2019, a companhia estampará a partir de agora sua marca na barra frontal do uniforme da equipe de futebol profissional, assim como em placas de campo no CT Joaquim Grava e no backdrop digital da Arena Corinthians, além de ações em redes sociais.
- A ampliação reforça a sinergia entre clube e patrocinador após um ano de parceria e várias ações promocionais - afirmou o presidente Andrés Sanchez.A nota oficial divulgada pelo Timão informa que a empresa, "mesmo durante a pandemia do coronavírus, que teve forte impacto econômico global, não interrompeu o pagamento previsto em contrato".
Segundo o comunicado, a fim de celebrar a renovação da parceria, a empresa ajudará o torcedor a comprar as novas camisas de jogo, com um voucher de R$ 25, exclusivamente na segunda edição do evento De Volta para 90 (com datas a serem definidas) na Arena Corinthians e, em contrapartida o torcedor terá a marca estampada no uniforme número 2 do clube de forma gratuita.
Anteriormente, a ALE estampava a região da axila da camisa corintiana. No momento, o Corinthians conta com outros oito patrocinadores na camisa: Banco BMG (máster), Galera Group, Serasa Limpa Nome (que substitui a Totvs), Cartão de Todos, Hapvida, Joli, Midea e Poty, além da Nike, a fornecedora.

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