Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians ainda precisa evoluir, mas já mostra que tem de onde tirar

Diferentemente de rodadas anteriores, quando parecia que o time havia chegado ao seu limite, Alvinegro tem mostrado um repertório que pode indicar um espaço para melhora...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 08:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2020 às 08:07
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Pode não ter sido uma atuação de gala do Corinthians, principalmente no segundo tempo, mas a vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba trouxe muito mais do que os três pontos importantíssimos para a tabela do Brasileirão. Entre essas lições, a que chama mais a atenção é a sensação de que é possível tirar mais do time de Vagner Mancini, que já mostra um repertório melhor do que outrora.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
Mesmo com uma melhora significativa com a chegada do novo treinador, que definitivamente tornou a equipe competitiva, há algumas rodadas o torcedor certamente sentiu que o Alvinegro já havia chegado ao seu limite técnico, sem indicar evolução, sem ter variações para mudar de patamar e a certeza de que a briga seria mesmo para fugir do rebaixamento em todo o campeonato.
Essa situação vem mudando um pouco a cada rodada, ainda que o Z4 permaneça como um sinal de alerta que não foi excluído de forma definitiva. Contra o Grêmio, se segurando de todas as formas possíveis jogando com dois a menos durante um bom tempo, diante de uma das melhores equipes do país, conquistou um empate em 0 a 0 que foi comemorado com uma vitória.Ali, na Neo Química Arena, foi mostrado um espírito que há muito não se via, inclusive destacando lideranças técnicas como Fagner e Luan, que mesmo com todas as dificuldades se sobressaíram e quase levaram o Corinthians a uma vitória épica. Há um mês, sem sombra de dúvidas, o torcedor corintiano não apostaria que seu time com dois expulsos seria capaz de algo do tipo.
Esse mesmo torcedor, na última quarta-feira, quando viu uma escalação com três volantes, sem um jogador de velocidade no ataque e com Lucas Piton na ponta esquerda, duvidou do que poderia ser a prática em campo, mas se surpreendeu quando viu lampejos de jogadas trabalhadas, com agilidade, com periculosidade e até com infiltrações de Roni e de Gabriel dentro da área.
Vale destacar que não foi um espetáculo alvinegro, pelo contrário, o segundo tempo foi de um nível técnico baixíssimo, mas mostrou que o time pode sim jogar de diferentes maneiras dentro da partida diante das condições apresentadas. Na primeira etapa aproveitou o fisico, o bom momento e abriu o placar, na segunda já desgastado e mais recuado, se sustentou e optou por garantir os três pontos preciosos, uma vez que o ataque deixou de funcionar.
E é exatamente isso que a equipe vinha precisando, quando um setor não funcionava, o outro precisava compensar, mas o que vinha acontecendo era a falha em ambos. O time não balançava a rede do adversário, mas era vazado. Foi assim que veio a eliminação na Copa do Brasil, tanto no jogo de ida quanto na volta, apesar da polêmica da arbitragem ocorrida no Independência.
A atuação no primeiro contra o Coritiba e a superação diante do Grêmio mostram que há sim espaço para o Corinthians de Mancini ir além do que vive hoje. Com a evolução de Luan, com a adição tática, técnica e anímica de Fábio Santos, com a importância de Fagner e a esperança da melhora física de Jô, há muito potencial para crescimento, que pode levar os corintianos a quererem algo mais do que brigar para não cair. É preciso se manter competitivo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Disparo travessou o portão, perfurou a porta e parou na parede da sala
Tiros atingem imóveis durante fuga de bandidos em Colina de Laranjeiras
Vinícius Júnior e Prestianni
Uefa suspende Prestianni por seis jogos por 'conduta discriminatória' contra Vini Jr
Imagem de destaque
4 complicações decorrentes da menopausa não tratada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados