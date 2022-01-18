Corinthians aguarda Ivan e Bambu, tem elenco quase fechado para o Paulistão, mas monitora o mercado

O Corinthians anunciou na última segunda-feira (17) o lateral-esquerdo Bruno Melo, segundo reforço do clube para a temporada. Liberado para fazer exames médicos, o goleiro Ivan e o zagueiro Robson Bambu devem ser anunciados nos próximos dias e praticamente fechar o grupo corintiano para o início do Campeonato Paulista. É bem verdade que o clube do Parque São Jorge sonha com um centroavante, mas a ideia é que esse nome seja de peso, visando a disputa da Libertadores, que para o Time do Povo começa em abril, portanto a diretoria corintiana não tem pressa no momento e monitora o mercado em busca do sonhado camisa 9 de peso.

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Os dois principais alvos já estão fora dos planos do Corinthians. O uruguaio Luis Suárez nem quis abrir conversas, pois não tem o desejo de jogar no futebol sul-americano por enquanto, já o seu compatriota Edinson Cavani considerou a possibilidade, mas, segundo o técnico do Manchester United-ENG, Ralf Rangnick, o centroavante optou permanecer no clube inglês até o fim do contrato, que se encerra no fim de junho.

O terceiro nome com quem o Timão flerta é Diego Costa. Jogador com vasta bagagem internacional e que na última temporada defendeu o Atlético-MG, mas foi ofuscado por outros nomes como Hulk, Keno, Zaracho, entre outros, nas campanhas vitoriosas do Brasileirão e da Copa do Brasil. Além disso, Costa também sofreu com recorrentes lesões, o que o atrapalhou em ter uma sequência positiva pelo Galo. Tudo isso pode gerar um rompimento entre o atacante e o clube mineiro, com Diego já tendo aberto conversas para uma rescisão contratual, inclusive.

A diretoria corintiana espia tudo isso de longe, não fez investida formal, mas já consultou o estafe de Diego Costa. A cúpula do clube alvinegro, no entanto, é cautelosa, sabe que os valores são altos, a preferência do jogador é voltar a Europa, mas está confiante que, caso o atleta fique livre no mercado pode oferecer um projeto vantajoso.

Além de um camisa 9, somente um lateral-direito pode pintar no Timão nos próximos dias de janela de transferências. Atualmente o Corinthians tem Fagner e João Pedro na posição, porém o primeiro, mesmo recentemente tendo renovado o contrato por mais dois anos, já está com uma idade avançada, 32 anos, e em 2021 ficou fora de algumas partidas por questões físicas, já o segundo não teve muitas chances e quando foi testado pela primeira vez foi responsável direto por um gol sofrido contra o Ceará, pela 35ª rodada do último Brasileirão, que culminou em uma derrota corintiana por 2 a 1, em Fortaleza.

Com isso, considerando as chegadas de Ivan e Robson Bambu, a tendência é que esses jogadores sejam utilizados pelo Corinthians com frequência, seja como titular ou entrando no decorrer das partidas.

Goleiros: Cássio e Ivan;Laterais: Fagner, Du Queiroz (improvisado), Lucas Piton e Fábio Santos;​Zagueiros: João Victor, Gil, Robson Bambu e Raul Gustavo;Meias: Gabriel, Cantillo, Roni, Xavier, Giuliano, Paulinho, Renato Augusto, Willian, Adson e Gabriel Pereira;Atacantes: Róger Guedes, Jô, Gustavo Mosquito, Gustavo Mantuan

A estreia do Corinthians no Campeonato Paulista será no próximo dia 25 de janeiro, às 21h contra a Ferroviária, na Neo Química Arena. Antes, o Timão terá um jogo-treino contra o Audax-SP, nesta quarta-feira (19), no CT Joaquim Grava.