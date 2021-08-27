Corinthians aguarda chegada de documentos para liberar Léo Natel a clube do Chipre

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O Corinthians aceitou a proposta de empréstimo apresentada pelo Apoel, do Chipre, pelo atacante Léo Natel e aguarda apenas a chegada das documentações contratuais para liberar o jogador.

O desejo da equipe internacional foi formalizado na última quinta-feira (26) e o acordo avançou rapidamente.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE! >> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO Apoel pagará integralmente os salários do atleta até o meio do ano que vem. Há um valor fixado em 2,5 milhões de euros (R$ 15,3 mi na cotação atual) caso o clube queira permanecer com Léo Natel após o período.

Natel será o 14º jogador emprestado pelo Timão a outras equipes. Nesta semana, a diretoria corintiana também firmou a cessão do meia Mateus Vital ao Panathinaikos, da Grécia.

Será a segunda passagem de Léo Natel pelo Apoel. Entre 2018 e 2019 o atacante defendeu o clube do Chipre, também por empréstimo, quando ainda pertencia o São Paulo. Em 2020, acabou acertando com o Timão.