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Corinthians aguarda chegada de documentos para liberar Léo Natel a clube do Chipre

Timão aceitou proposta de empréstimo do Apoel até o meio do próximo ano, com valor fixado em 2,5 milhões de euros para compra...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 18:11

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 18:11
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O Corinthians aceitou a proposta de empréstimo apresentada pelo Apoel, do Chipre, pelo atacante Léo Natel e aguarda apenas a chegada das documentações contratuais para liberar o jogador.
O desejo da equipe internacional foi formalizado na última quinta-feira (26) e o acordo avançou rapidamente.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE! >> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO Apoel pagará integralmente os salários do atleta até o meio do ano que vem. Há um valor fixado em 2,5 milhões de euros (R$ 15,3 mi na cotação atual) caso o clube queira permanecer com Léo Natel após o período.
Natel será o 14º jogador emprestado pelo Timão a outras equipes. Nesta semana, a diretoria corintiana também firmou a cessão do meia Mateus Vital ao Panathinaikos, da Grécia.
Será a segunda passagem de Léo Natel pelo Apoel. Entre 2018 e 2019 o atacante defendeu o clube do Chipre, também por empréstimo, quando ainda pertencia o São Paulo. Em 2020, acabou acertando com o Timão.
Pelo Apoel, Léo fez 31 partidas e marcou nove gols, já pelo Time do Povo foram 54 jogos e quatro tentos anotados.

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