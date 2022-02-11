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Corinthians admite dificuldade em busca por novo técnico, e Nuno Espírito Santo desponta como opção

Após interesse em Jorge Jesus e Vitor Pereira esfriar, o técnico português ex-Tottenham, que está livre no mercado, passa a ser visto com bons olhos pela direção corintiana...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 06:00
Corinthians está com dificuldades para encontrar um novo técnico, mas já definiu que um treinador europeu é prioridade. A diretoria corintiana gostaria de contratar rapidamente o substituto de Sylvinho, demitido no último dia 2 de fevereiro, mas já admite que a situação de momento não está tão fácil. Os nomes dos portugueses Jorge Jesus e Vitor Pereira despontaram como favoritos do Timão inicialmente, mas não evoluíram. Jorge não quer voltar a trabalhar antes de maio, enquanto Pereira não se mostrou disposto em trabalhar no futebol brasileiro, pois entende ter mercado na Europa.
> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão no Paulista
A direção do clube alvinegro não descarta ambos os nomes, principalmente o segundo, mas começa a avaliar novas opções, e Nuno Espírito Santo, também lusitano, surge como uma boa opção para a cúpula corintiana.
Nuno está livre no mercado desde que saiu do Tottenham, da Inglaterra, no fim do ano passado, o que é um ponto importante financeiramente para o Corinthians. Recentemente ele esteve cotado para assumir o Everton, outro clube inglês, mas a equipe da cidade de Liverpool optou pela contratação de Frank Lampard. Vitor Pereira, citado acima, foi outro nome cogitado nos toffees.
No entanto, ainda não houve contato entre o Timão e Nuno. A princípio, o nome foi visto com bons olhos pelo 'núcleo duro' do clube alvinegro.
No momento, o Corinthians conta com representantes na Europa para negociar com técnicos estrangeiros.
Crédito: NunotemtrabalhoscomotreinadoremPortugal,EspanhaeInglaterra(Foto:MARTINRICKETT/POOL/AFP

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