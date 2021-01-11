Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians acerta retorno de ex-analista da Seleção para o Cifut

Fernando Lázaro, que esteve no Timão até 2017, foi trabalhar com Tite na Seleção Brasileira e depois com Sylvinho no Lyon-FRA. Agora volta ao clube para chefiar centro de inteligência...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jan 2021 às 16:31

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 16:31

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians acertou um retorno importante para o departamento de futebol do clube: Fernando Lázaro, analista de desempenho que trabalhou com Tite na Seleção Brasileira. Com passagem anterior pelo Timão, ele agora será responsável por chefiar o CIfut (Centro de Inteligência do Futebol) e irá priorizar a integração da análise de desempenho entre profissional e categorias de base.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Relembre 15 estrangeiros que tiveram passagem discreta no Corinthians
A última experiência profissional de Lázaro havia sido com Sylvinho, no Lyon-FRA, até deixar o clube francês com a demissão do treinador. Ambos saíram da Seleção Brasileira juntos para encarar a experiência no futebol europeu.
- Voltar ao Corinthians é especial. Trabalhei aqui por 17 anos, vivenciei experiências e, depois do contato do Alessandro e do Roberto, tive oportunidade de voltar para ajudar nessa remontagem e ajustes de necessidades do clube e coordenar o departamento que ajudei na construção. É muito prazeroso reencontrar amigos e funcionários, é onde tenho minha formação e sou eternamente grato - disse Lázaro ao site oficial alvinegro.
Sua primeira passagem pelo clube começou em 1999, no departamento de informática, até a construção do departamento de análise de desempenho, com a consolidação da função no futebol brasileiro. Tornou-se coordenador do departamento, onde ficou lá até aceitar o convite de Tite para ir à Seleção Brasileira, no início de 2017. Ao todo, conquistou 16 títulos em sua trajetória no Timão, sendo dois Mundiais de Clubes FIFA e uma Libertadores.
No Corinthians, ele trabalhou também como auxiliar de Fábio Carille. Seu retorno é considerado uma contratação de peso para o departamento. Lázaro é filho do lendário lateral Zé Maria, ídolo do clube do Parque São Jorge.
Em 2020, o técnico Tiago Nunes criticou o CIfut corintiano e o classificou como "sucateado", o que desagradou o ex-presidente Andrés Sanchez. Atualmente, o setor conta com outros quatro analistas: Cláudio de Andrada (que chegou com Vagner Mancini), Vitor Misumi, Fábio Roberto e Tassio Rodrigues.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados