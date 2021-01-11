Corinthians acerta retorno de ex-analista da Seleção para o Cifut

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians acertou um retorno importante para o departamento de futebol do clube: Fernando Lázaro, analista de desempenho que trabalhou com Tite na Seleção Brasileira. Com passagem anterior pelo Timão, ele agora será responsável por chefiar o CIfut (Centro de Inteligência do Futebol) e irá priorizar a integração da análise de desempenho entre profissional e categorias de base.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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A última experiência profissional de Lázaro havia sido com Sylvinho, no Lyon-FRA, até deixar o clube francês com a demissão do treinador. Ambos saíram da Seleção Brasileira juntos para encarar a experiência no futebol europeu.

- Voltar ao Corinthians é especial. Trabalhei aqui por 17 anos, vivenciei experiências e, depois do contato do Alessandro e do Roberto, tive oportunidade de voltar para ajudar nessa remontagem e ajustes de necessidades do clube e coordenar o departamento que ajudei na construção. É muito prazeroso reencontrar amigos e funcionários, é onde tenho minha formação e sou eternamente grato - disse Lázaro ao site oficial alvinegro.

Sua primeira passagem pelo clube começou em 1999, no departamento de informática, até a construção do departamento de análise de desempenho, com a consolidação da função no futebol brasileiro. Tornou-se coordenador do departamento, onde ficou lá até aceitar o convite de Tite para ir à Seleção Brasileira, no início de 2017. Ao todo, conquistou 16 títulos em sua trajetória no Timão, sendo dois Mundiais de Clubes FIFA e uma Libertadores.

No Corinthians, ele trabalhou também como auxiliar de Fábio Carille. Seu retorno é considerado uma contratação de peso para o departamento. Lázaro é filho do lendário lateral Zé Maria, ídolo do clube do Parque São Jorge.