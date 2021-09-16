Corinthians acerta parte do pagamento de dívida com a base

Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians

O Corinthians quitou uma parte da dívida acumulada em relação ao auxílio pago aos jovens da base. Apenas um dos dois meses devidos foi acertado com os atletas que não tem contrato profissional com o clube. A informação foi publicada primeiramente pelo Meu Timão e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Recentemente, o Alvinegro havia completado três meses de débito com os meninos da base (jogadores do sub-20 e do sub-17), mas pagou dois, restando apenas um para ser acertado. Isso ainda não aconteceu e acabou acumulando com o vencimento mais recente, elevando a dívida para dois meses.

No entanto, na última quarta-feira, o clube conseguiu pagar um mês de auxílio aos garotos que não possuem contrato profissional. Ainda resta mais um período a ser acertado pela diretoria, que admite os problemas, mas promete que fará o possível para zerar essa dívida o mais rápido possível.