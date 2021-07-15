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Corinthians acerta pagamento de parte da dívida com jovens da base

Timão devia três meses de auxílio aos garotos que não têm contrato profissional e pagou um deles nesta quinta-feira. Objetivo é resolver toda a situação o quanto antes...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2021 às 19:40

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 19:40

Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians
O Corinthians tem encontrado problemas para manter em dia o pagamento dos auxílios dos jovens da base do clube, cujo atraso chegou a quatro meses recentemente. No entanto, nesta quinta-feira, o clube conseguiu quitar parte desse débito e pretende resolver o restante da dívida o quanto antes. A informação foi divulgada pelo Meu Timão e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Segundo apurou a reportagem, a parcela paga desta vez foi aquela relativa ao mês de abril, que deveria ter sido depositada em maio. Estão em débito ainda os valores de maio (que seriam pagos em junho) e os valores de junho (que seriam pagos agora em julho). A tendência é quitação nas próximas semanas.
Como são jogadores com contrato de formação, o pagamento ajuda a custear o transporte e a alimentação dos jovens enquanto estão vinculados ao clube.
Esse atraso afeta, em sua maioria, os jogadores do sub-17 ou mais novos, que ainda possuem esse contrato de formação. Já o elenco sub-20 é menos afetado, uma vez que grande parte dos atletas tem contrato profissional, cujo atraso no salário prevê sanções na Justiça e possibilidade de rompimento do vinculo de forma unilateral. Esses vencimentos estão em dia, sem débitos.

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