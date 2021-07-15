Corinthians acerta pagamento de parte da dívida com jovens da base

Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians

O Corinthians tem encontrado problemas para manter em dia o pagamento dos auxílios dos jovens da base do clube, cujo atraso chegou a quatro meses recentemente. No entanto, nesta quinta-feira, o clube conseguiu quitar parte desse débito e pretende resolver o restante da dívida o quanto antes. A informação foi divulgada pelo Meu Timão e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Segundo apurou a reportagem, a parcela paga desta vez foi aquela relativa ao mês de abril, que deveria ter sido depositada em maio. Estão em débito ainda os valores de maio (que seriam pagos em junho) e os valores de junho (que seriam pagos agora em julho). A tendência é quitação nas próximas semanas.

Como são jogadores com contrato de formação, o pagamento ajuda a custear o transporte e a alimentação dos jovens enquanto estão vinculados ao clube.