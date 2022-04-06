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futebol

Corinthians acerta empréstimo de Rodrigo Varanda para a Chapecoense

Atacante não fazia parte dos planos do elenco profissional e vinha acumulando problemas fora de campo...
LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2022 às 14:52

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 14:52

O atacante Rodrigo Varanda, que pertence ao Corinthians, vai jogar na Chapeocense até o fim desta temporada, por empréstimo.O jogador já está na cidade catarinense de Chapecó e aguarda apenas detalhes burocráticos para acertar com o Verdão do Oeste para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, que começa neste fim de semana.
> TABELA - Confira e simule os primeiros jogos do Corinthians no Brasileirão> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história corintiana> GUIA - Tudo o que você precisa saber sobre o Timão na Libertadores
A informação foi publicada inicialmente pelo portal ‘Meu Timão’ e confirmada pelo LANCE!.
A Chapecoense arcará com os salários integrais do jogador. Inicialmente, a equipe de Santa Catarina solicitou que o Timão arcasse com uma parte dos vencimentos de Varanda, mas o negócio nesses moldes foi negado pelo clube alvinegro.
Destaque das categorias de base corintiana, Rodrigo Varanda chegou a cair nas graças da Fiel Torcida no início da temporada passada, principalmente após marcar o gol do empate em 2 a 2 contra o Palmeiras, em Itaquera, pela segunda rodada do Paulistão, mas caiu de rendimento, perdeu espaço no time quase foi negociado com o Red Bull Bragantino, mas a negociação não evoluiu na reta final e o atacante permaneceu no Timão.
No fim do ano passado, Rodrigo foi emprestado ao São Bernardo, onde fez parte do elenco campeão da Copa Paulista. Na sequência retornou para o Corinthians, mas para integrar o time sub-20, tendo disputado a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro, e marcando dois gols em cinco jogos.
Ainda assim, o histórico extracampo do jogador pesou para que o Timão ‘se livrasse’ do atleta. Esse ano, Rodrigo Varanda foi denunciado por ameaças de agressão por uma ex-namorada e uma ex-vizinha.
O contrato de Varanda com o clube alvinegro vai até dezembro de 2024. O vínculo anterior se encerraria em janeiro deste ano, mas no meio da temporada passada foi estendido para que o jogador não saísse de graça na negociação com o Red Bull Bragantino, que acabou não dando certo.
Crédito: GolcontraoPalmeirasfoioúnicodeVarandapeloCorinthiansnotimeprincipal(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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