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futebol

Corinthians acerta contrato profissional com autor de gol decisivo no sub-17

Wesley se destacou por ter ido às redes contra o Palmeiras na final do Paulistão da sua categoria, no fim de 2021...

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 21:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2022 às 21:37
Nos últimos dias o Corinthians chegou a um acordo com o estafe do atacante Wesley, do time sub-17, para que o atleta firme o seu contrato profissional com o clube alvinegro.As tratativas entre o Timão e os responsáveis pela carreira do jogador já estão firmadas, e a expectativa é que o vínculo seja assinado nesta terça-feira (12).
> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Brasileirão> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história corintiana
O contrato de Wesley com o Corinthians será válido até 2025, com multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 255,5 mi).
O atacante tem 17 anos e se destacou ao marcar o segundo gol corintiano na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, em pleno Allianz Parque, pela final do Paulistão Sub-17, no fim do ano passado.
O tento da revelação do Corinthians igualou o marcador agregado do Dérbi decisivo, já que na ida o Verdão havia vencido por 3 a 1, no Parque São Jorge.
Na decisão por pênaltis, o Timão venceu por 4 a 3 e se sagrou campeão, diante de um Palmeiras que tinha nomes como Endrick, não jogou o segundo jogo decisivo, mas esteve na campanha palmeirense naquele vice-campeonato, e no mês seguinte foi o principal jogador da equipe alviverde na inédita conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Em 2021, Wesley disputou 31 jogos, todos pelo sub-17, pelos campeonatos Paulista e Brasileiro, tendo marcado nove gols.
Crédito: Wesleyterácontratoprofissioalaté2025comoCorinthians(Foto:RodrigoGazzanel/Ag.Corinthians

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