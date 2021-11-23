Corinthians abre venda de ingressos para duelo contra o Athletico-PR

A venda de ingressos para Corinthians x Athletico-PR, neste domingo (28), às 16h, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, foi aberta na manhã desta terça-feira (23). O preço dos tickets variam entre R$ 40, R$ 20 a meia, os mais baratos, e R$ 500 os mais caros.

Inicialmente a venda foi aberta aos torcedores com créditos relativos aos jogos com portões fechados, devido a pandemia do novo coronavírus. Na parte da tarde, a partir das 15h, os Fiéis Torcedores com pelo menos 60 pontos, independentemente do plano, já poderão comprar.

Já na quarta-feira (24), o Timão abrirá, na parte da manhã, às 11h, a comercialização aos demais sócios torcedores adimplentes, e às 15h ao público geral.

Assim como vem acontecendo desde o início de novembro, a Neo Química Arena está com a sua capacidade total liberada, respeitando as normas sanitárias, como apresentação de carteira de vacinação para a entrada e utilização de máscara durante todo o tempo.

Confira abaixo o preço de todos os setores para Corinthians x CAP:

NORTE ENGOV – R$ 40,00SUL DORIL – R$ 40,00LESTE SUPERIOR LATERAL NEOSALDINA – R$ 54,00LESTE SUPERIOR CENTRAL NEOSALDINA – R$ 54,00LESTE INFERIOR LATERAL EPOCLER – R$ 80,00LESTE INFERIOR CENTRAL EPOCLER – R$ 100,00OESTE SUPERIOR BENEGRIP – R$ 80,00OESTE INFERIOR CORNER BUSCOPAN – R$ 200,00OESTE INFERIOR LATERAL BUSCOPAN – R$ 220,00OESTE INFERIOR CENTRAL BUSCOPAN – R$ 250,00OESTE BUSINESS NEO QUÍMICA ARENA – R$ 350,00CAMAROTES NEO QUÍMICA ARENA – R$ 500,00