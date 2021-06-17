Corinthians abre o placar, mas sofre virada do Bragantino e segue sem vencer em casa no Brasileirão

Crédito: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

O Corinthians segue sem vencer em casa no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (16), o Timão perdeu, de virada, por 2 a 1, para o Red Bull Bragantino, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O Timão abriu o placar aos 17 minutos de jogo, com Roni, mas na etapa final viu Aderlan embater e Eric Ramires, aos 40 da etapa final, dar números finais e vitória ao Massa Bruta.BRAGANTINO COMEÇA MELHOR

O Red Bull Bragantino teve mais a bola durante todo o primeiro tempo, mas nos primeiros minutos chegou com perigo ao gol de Cássio em três oportunidades, sempre em chutes de fora da área, duas vezes com Helinho, para fora, mas próximo a meta corintiana, e uma com Pedrinho, obrigando o arqueiro do Timão fazer boa defesa no canto direito.

COM TIKI TAKA, TIMÃO ABRE O PLACAR

Mas foi o Corinthians quem abriu o placar, em uma troca de passes rápida e muito eficiente, que começou com Luan, pelo lado esquerdo, passou por Fábio Santos, que de três dedos encontrou Gustavo Mosquito, pelo lado direito, o atacante cruzou por baixo para Roni, como elemento surpresa, na entrada da pequena área, errou o primeiro chute, mas a bola voltou para o próprio corintiano batendo cruzado no canto direito do goleiro Cleiton, a bola ainda beliscou a trave antes de entrar.

CORINTHIANS ABAIXA AS LINHAS E SABE SE DEFENDER

Após sair na frente, o Corinthians abaixou as suas linhas, viu o Red Bull Bragantino ter mais a bola (terminou o primeiro tempo com 66%), mas se defendeu com muita eficiente e não sofreu.

BRAGA VOLTA MELHOR E EMPATA

O Red Bull Bragantino voltou para o segundo tempo da mesma forma que terminou o primeiro: com as linhas altas e com mais a bola. No entanto, a defensiva corintiana começou a vacilar, como não estava na etapa inicial. Na primeira vez, a zaga do Timão abriu, Pedrinho recebeu um passe de GPS de Artur, mas na cara de Cássio chutou para fora.

Na sequência, Artur bateu um escanteio pelo lado direito no primeiro pau e o lateral Aderlan subiu entre dois defensores corintianos e tocou de cabeça no canto direito de Cássio, para empatar a partida.

SEGUNDO TEMPO RUIM

Após empatar o jogo, o Red Bul Bragantino seguiu tendo mais a bola e indo para cima. O Timão, por sua vez, tentou criar chances com base na velocidade de Gustavo Mosquito, pelo lado direito, mas foi muito criativo no segundo tempo. A partida caiu bastante de produção nos 45 minutos finais.

VIRADA DO MASSA BRUTA

E na base da velocidade, o Red Bull Bragantino conseguiu a virada aos 40 minutos do segundo tempo, com Eric Ramires, que havia entrado no decorrer da etapa final. O meia do Massa Bruta bateu falta rápida, acionou Ytalo, que chutou de fora da área, a bola explodiu na marcação e sobrou para Eric Ramires, que ganhou de João Victor, que pediu falta, e bateu rasteiro, entre as pernas do goleiro Cássio, para garantir a vitória ao Bragantino.CORINTHIANS X RB BRAGANTINO - CAMPEONATO BRASILEIRO - 4 RODADA

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)Data e Hora: 16 de junho de 2021, às 20h30Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)Árbitro de vídeo: Jose Claudio Rocha Filho (SP)Público e renda: sem públicoCartões amarelos: Gil e Cássio (Corinthians)Cartão vermelho:

GOLS: 1-0 Roni (19'/1T); 1-1 Aderlan (7'/2T); 1-2 Eric Ramires (40'/2T)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Roni; Gustavo Mosquito, Luan (Léo Natel, 27'/2T) (Ramiro, 35'/2T) e Mateus Vital (Araos, 16'/2T). Técnico: Sylvinho