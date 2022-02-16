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  • Copo meio cheio? Matheus Barbosa vê evolução na defesa do Vasco: 'Nos últimos três jogos, tomamos dois gols'
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Copo meio cheio? Matheus Barbosa vê evolução na defesa do Vasco: 'Nos últimos três jogos, tomamos dois gols'

Volante cruz-maltino explica que, apesar dos cinco gols sofridos nas três primeiras partidas, o número caiu para menos da metade no recorte mais recente...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 17:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 17:42
Já passada metade da Taça Guanabara, os números da defesa do Vasco ainda não convencem. São sete gols sofridos pela quarta pior defesa do Campeonato Carioca até aqui. Mas um dos principais responsáveis pela retaguarda cruz-maltina defende que já houve evolução no setor.- Estamos procurando nos entrosar o mais rapidamente possível. Temos tomado bastante gols, mas, pelo outro lado, é um grupo novo que foi formado. Nos três primeiros jogos, tomamos cinco gols e, nos últimos três, tomamos dois. Sendo que, contra o Botafogo, na última partida, não demos muita chance para o adversário. Conseguimos controlar bem, dominar as ações. Infelizmente, o placar não veio, mas estamos tendo evolução. A base podemos tirar por isso - justifica Matheus.
De fato, foram dois gols levados para o Volta Redonda, um para o Boavista e dois para o Nova Iguaçu. Depois, um para o Madureira, nenhum para a Portuguesa e um para o Botafogo.
- Então a gente vem de evolução e, claro, vamos seguir trabalhando, procurando melhorar a cada dia, cada vez mais. Tem jogadores novos chegando, ainda estamos nos entrosando. Mas a tendência é que a gente cresça cada vez mais, se Deus quiser não tome gols e continue fazendo lá na frente. Assim, vamos conseguir mais vitórias - completou.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
O próximo desafio do Vasco é contra o Bangu. O jogo é nesta quinta-feira, contra o Bangu.
Crédito: MatheusBarbosaestavanoAtlético-GOantesdepassaradefenderoVasco(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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