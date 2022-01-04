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futebol

Copinha: Três jogadores do time sub-20 do Botafogo testam positivo para Covid-19

Dudu, Gabriel Toebe e Kawan, esse último titular na vitória sobre a Aparecidense na estreia da competição, apresentam sintomas leves; clube chama três jogadores que estavam no RJ...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 20:31

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 20:31

Os casos de Covid-19 seguem aumentando. O Botafogo informou nesta terça-feira que três jogadores do time sub-20, que está em Taubaté para a disputa da Copinha, testaram positivo para o novo coronavírus: Dudu, Gabriel Toebe e Kawan.+ Um ano de Durcesio Mello no Botafogo: as mudanças e o balanço do presidente em 365 dias de clube
O Botafogo estreou na competição na segunda-feira, goleando a Aparecidense por 3 a 0. Do trio, Kawan foi titular, enquanto Dudu entrou no segundo tempo. Gabriel Toebe não saiu do banco de reservas.
Em informe, o clube afirmou que os três atletas têm sintomas leves e estão sendo acompanhados por médicos do clube. A tendência é que eles percam os próximos jogos do Botafogo na fase de grupos para finalizar o período de recuperação.
Mauricio, Juan e Nicolas, que estavam treinando no Rio de Janeiro, foram chamados e viajam à Taubaté para integrar o elenco do Glorioso diante das baixas anunciadas.
Crédito: Timesub-20doBotafogo(Foto:Divulgação/Botafogo

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