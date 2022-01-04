Copinha: Três jogadores do time sub-20 do Botafogo testam positivo para Covid-19

Os casos de Covid-19 seguem aumentando. O Botafogo informou nesta terça-feira que três jogadores do time sub-20, que está em Taubaté para a disputa da Copinha, testaram positivo para o novo coronavírus: Dudu, Gabriel Toebe e Kawan.+ Um ano de Durcesio Mello no Botafogo: as mudanças e o balanço do presidente em 365 dias de clube

O Botafogo estreou na competição na segunda-feira, goleando a Aparecidense por 3 a 0. Do trio, Kawan foi titular, enquanto Dudu entrou no segundo tempo. Gabriel Toebe não saiu do banco de reservas.

Em informe, o clube afirmou que os três atletas têm sintomas leves e estão sendo acompanhados por médicos do clube. A tendência é que eles percam os próximos jogos do Botafogo na fase de grupos para finalizar o período de recuperação.

Mauricio, Juan e Nicolas, que estavam treinando no Rio de Janeiro, foram chamados e viajam à Taubaté para integrar o elenco do Glorioso diante das baixas anunciadas.