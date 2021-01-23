Copete completa 33 anos, ainda à espera de poder jogar pelo Santos

O atacante Jonathan Copete completou 33 anos neste sábado, sem ter muitos motivos para comemorar (futebolisticamente falando). O colombiano não joga uma partida há 10 meses, quando entrou em campo pelo Everton, no Campeonato Chileno. Ele está treinando no Santos há mais de seis meses, mas proibido de jogar.No caso do colombiano, a proibição não está relacionada ao transferban da FIFA pelas dívidas com Atlético Nacional (Felipe Aguilar) e Huachipato (Soteldo). Cléber Reis e Rafael Longuine, que estavam emprestados à Ponte Preta e CRB, já estão registrados novamente pelo Santos, por exemplo.O contrato de Copete ainda não pode ser registrado pelo Santos porque a janela de transferência do exterior para o Brasil está fechada. Como a transferência de Copete virá do Chile, ela será liberada apenas dia 1º de março, quando abrirá a primeira janela de 2021.