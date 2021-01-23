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futebol

Copete completa 33 anos, ainda à espera de poder jogar pelo Santos

Maior artilheiro estrangeiro do clube, colombiano precisa esperar abertura da janela de transferências internacionais para poder voltar a ser aproveitado por Cuca...
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2021 às 18:45

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 18:45

Crédito: Divulgação/Santos
O atacante Jonathan Copete completou 33 anos neste sábado, sem ter muitos motivos para comemorar (futebolisticamente falando). O colombiano não joga uma partida há 10 meses, quando entrou em campo pelo Everton, no Campeonato Chileno. Ele está treinando no Santos há mais de seis meses, mas proibido de jogar.No caso do colombiano, a proibição não está relacionada ao transferban da FIFA pelas dívidas com Atlético Nacional (Felipe Aguilar) e Huachipato (Soteldo). Cléber Reis e Rafael Longuine, que estavam emprestados à Ponte Preta e CRB, já estão registrados novamente pelo Santos, por exemplo.O contrato de Copete ainda não pode ser registrado pelo Santos porque a janela de transferência do exterior para o Brasil está fechada. Como a transferência de Copete virá do Chile, ela será liberada apenas dia 1º de março, quando abrirá a primeira janela de 2021.
Maior artilheiro estrangeiro do Santos, com 26 gols, Copete não atua pelo Peixe desde o dia 2 de junho de 2019, quando esteve em campo na vitória por 1 a 0 diante do Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Depois, ele foi emprestado ao Pachuca, do México, e repassado ao Everton, do Chile.
O Santos contratou Jonathan Copete em 2016 por R$ 5 milhões junto ao Atlético Nacional (COL). Ele tem 131 jogos com a camisa do Peixe. O contrato do jogador com o Santos termina no dia 30 de junho deste ano.

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