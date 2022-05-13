Copa Rio Sub-15: Flamengo vence o Vasco e amplia vantagem na semi

Em clássico realizado na manhã desta sexta-feira, no Estádio Nivaldo Pereira, o Flamengo - visitante - venceu o Vasco por 3 a 1, com gols de Christian (2) e David, na partida de ida da semifinal da Copa Rio Sub-15. O gol cruz-maltino foi marcado por Lipão, de pênalti.Por terem feito melhor campanha na fase de classificação, os Garotos do Ninho podem perder por até dois gols de diferença no jogo de volta, a ser realizado no próximo sábado (21), na Gávea, que estarão classificados para a final do torneio.

O JOGO

O Flamengo foi superior e se impôs no confronto, abrindo o placar aos 20 minutos: após cruzamento de Tallyson, o artilheiro David tocou com estilo de cabeça para abrir o marcador. O Vasco buscou a reação e pressionou, mas levou o segundo na reta final do primeiro tempo. Aos 40 minutos, Christian arriscou de fora da área e fez um belo gol. A bola encobriu o goleiro Victor Alemão.

O Fla não diminuiu o ritmo na segunda etapa e fez o terceiro aos 12 minutos, novamente com Christian. Ele tocou para o fundo da rede depois de falta lateral cobrada por Lucas. O Vasco fez o gol de honra aos 27 minutos, em cobrança de pênalti de Lipão (sofrido por Breno), e parou por aí.

ESCALAÇÕES

FLAMENGO: Leo Nannetti, Lucas Vieira, Yago, Felipe, Italo; Christian, Pablo, Joshua; Tallyson, Bidu e David - Técnico: Leonardo Cherede.

VASCO: Victor Alemão; Léo, João, Pedro Castro e Alex; Marquinhos, Enzo e Ramon Rique (Gustavo); Rodrigo Pacujá, Breno e Lipão - Técnico: Douglas Coelho