Copa Rio e duelo contra o Nova Iguaçu: confira a agenda da base do Vasco neste final de semana

Os meninos da base do Vasco terão um final de semana intenso de jogos na sequência da temporada. Com isso, as equipes Sub-15 e Sub-17 terão pela frente o primeiro clássico do ano pela terceira rodada da Copa Rio das categorias, Estádio Nivaldo Pereira, contra o Botafogo.Ambos os jogos serão transmitidos pela VascoTV. Os meninos do Sub-17 entram em campo às 13h, enquanto o Sub-15 joga às 13h também contra a base do Glorioso. O Sub-20, por sua vez, enfrentará o Nova Iguaçu, mais cedo, às 10h, pela terceira rodada do Campeonato Carioca da categoria.

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Do Sub-9 ao Sub-14, a base do Cruz-Maltino entrará em campo pelo Metropolitano, no domingo. Por outro lado, as categorias Sub-7 e Sub-8 terão clássicos contra o Flamengo pelo Carioquinha. Neste sábado, será a vez das categorias de base do futsal do clube atuarem pelo Estadual.

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Enquanto o futebol de base será agitado dentro de campo, os profissionais irão iniciar a preparação para a segunda rodada da Série B após empatar com o Vila Nova por 1 a 1 na estreia. O Vasco voltará a campo na próximo sábado, contra o CRB, às 19h, no Rei Pelé, em Maceió.Confira a agenda da base do Vasco ​SÁBADO (9/4)

Taça Guanabara Sub-203ª rodada – 10hEstádio Nivaldo PereiraVasco x Nova Iguaçu

Copa Rio Sub-17 – TRANSMISSÃO VASCO TV3ª rodada – 13hEstádio Nivaldo PereiraVasco x Botafogo

Copa Rio Sub-15 – TRANSMISSÃO VASCO TV3ª rodada – 15hEstádio Nivaldo PereiraVasco x Botafogo

Carioca de Futsal Sub-132ª rodada – 14hTamoyo EC – Cabo FrioTamoyo x Vasco

Carioca de Futsal Sub-122ª rodada – 11hSão Januário – GinásioVasco x Bradesco

Carioca de Futsal Sub-112ª Rodada – 13hTamoyo ECTamoyo x Vasco

Carioca de Futsal Sub-102ª rodada – 9hSão Januário – GinásioVasco x Bradesco

Carioca de Futsal Sub-92ª Rodada – 12hTamoyo ECTamoyo x Vasco

Carioca de Futsal Sub-82ª rodada – 8hSão Januário – GinásioVasco x Bradesco

Carioca de Futsal Sub-72ª Rodada – 14hMadureira ECMadureira x Vasco

DOMINGO (10/4)

Campeonato Metropolitano Sub-145ª rodada – 10h40CT Artsul – Campo BVasco x São Cristovão

Campeonato Metropolitano Sub-135ª rodada – 9hCT Artsul – Campo BVasco x São Cristovão

Campeonato Metropolitano Sub-124ª Rodada – 14hCT RealResende x Vasco

Campeonato Metropolitano Sub-114ª Rodada – 15h40CT RealResende x Vasco

Campeonato Carioquinha Sub-83ª Rodada – 10hABANERJVasco x Flamengo

Campeonato Carioquinha Sub-73ª Rodada – 9hABANERJVasco x Flamengo