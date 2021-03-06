Copa do Nordeste: Treze vence e Bahia tropeça em Pituaçu

A 2ª rodada da Copa do Nordeste teve continuidade neste sábado e o Treze foi o único que saiu de campo com a vitória. Já Bahia e Botafogo-PB ficaram no empate.
Bahia x Botafogo-PB
Em Pituaçu, o Botafogo-PB surpreendeu na etapa inicial com William Machado. Após cobrança de escanteio e desvio no primeiro pau, a bola bateu na barriga do atleta e morreu no fundo da rede. A reação e salvação do Tricolor só veio aos 45 minutos da etapa final com Patrick de Lucca. O volante aproveitou o cruzamento de Nino e deu números finais ao duelo.
Com o placar, o Bahia fica na vice-liderança da chave A, com 4 pontos. O Belo é o 4º colocado, com 2 pontos.
Treze x Altos
Em casa, o Treze saiu de campo com uma vitória importante. Aos 30 minutos da etapa inicial, Jairinho aproveitou a sobra na entrada da grande área e acertou o ângulo do arqueiro, 1 a 0.
Com a vitória, o Treze fica na 3ª posição da chave A, com 4 pontos. O Altos é o 3º do B, com 3 pontos.