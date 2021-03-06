futebol

Copa do Nordeste: Treze vence e Bahia tropeça em Pituaçu

Treze conseguiu a primeira vitória dentro do torneio e o Esquadrão tropeçou dentro de casa...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 20:25

Crédito: Divulgação/Bahia/Felipe Oliveira
A 2ª rodada da Copa do Nordeste teve continuidade neste sábado e o Treze foi o único que saiu de campo com a vitória. Já Bahia e Botafogo-PB ficaram no empate.
Bahia x Botafogo-PB
Em Pituaçu, o Botafogo-PB surpreendeu na etapa inicial com William Machado. Após cobrança de escanteio e desvio no primeiro pau, a bola bateu na barriga do atleta e morreu no fundo da rede. A reação e salvação do Tricolor só veio aos 45 minutos da etapa final com Patrick de Lucca. O volante aproveitou o cruzamento de Nino e deu números finais ao duelo.
Com o placar, o Bahia fica na vice-liderança da chave A, com 4 pontos. O Belo é o 4º colocado, com 2 pontos.
Treze x Altos
Em casa, o Treze saiu de campo com uma vitória importante. Aos 30 minutos da etapa inicial, Jairinho aproveitou a sobra na entrada da grande área e acertou o ângulo do arqueiro, 1 a 0.
Com a vitória, o Treze fica na 3ª posição da chave A, com 4 pontos. O Altos é o 3º do B, com 3 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Recomendado para você

Imagem de destaque
Meritíssima, escravidão é o povo pagar seus privilégios!
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES

