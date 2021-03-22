Copa do Nordeste: Confira o panorama após 4 rodadas disputadas

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A reta final da Fase de Grupos da Copa do Nordeste se aproxima e a partir de agora todo duelo é decisivo no maior torneio regional do futebol brasileiro.

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Se alguns gigantes do nordeste mostram a sua força, como, por exemplo, Bahia e Fortaleza, outros decepcionam seus torcedores, casos de Sport e Santa Cruz.

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Confira abaixo a situação de cada chave com quatro rodadas disputadas:

Grupo A

As quatro vagas para o mata-mata são disputadas ponto a ponto pelos clubes. No momento, o Bahia, que mostra evolução com Dado Cavalcanti, divide a liderança com o CRB, comandado por Roberto Fernandes. Os dois tem 7 pontos.

O Ceará, antes líder, agora é o terceiro colocado, com 6 pontos. O Vozão é seguido de perto pelo Treze-PB, com 5 pontos e que fecha o G4.

Na quinta colocação aparece o 4 de julho, que está empatado com a equipe de Campina Grande, mas abaixo nos critérios de desempate. Na sexta e sétima colocação, Confiança e Sampaio Corrêa aparecem com 3 pontos. A decepção fica por conta do Santa Cruz, que é o lanterna e sem nenhum ponto.

Grupo B

Na outra chave da competição ABC e Fortaleza dividem a liderança com 8 pontos. Destaque para o time potiguar, que vem em crescente dentro das quatro linhas.

Altos e Vitória vem logo abaixo com 7 pontos. Os dois times fecham a zona de classificação do grupo B para as quartas de final.

Fora do G4, o CSA (6), Salgueiro (4) e Botafogo-PB (3) tentam continuar na briga por uma vaga na próxima fase.