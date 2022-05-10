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futebol

Copa do Brasil: Flamengo x Altos-PI terá transmissão exclusiva de serviço de streaming; saiba onde assistir

Nesta quarta, equipes se enfrentam pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 20:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 20:52
O Flamengo enfrenta, neste quarta-feira, o Altos pela terceira fase da Copa do Brasil. O Rubro-Negro venceu por 2 a 1 na partida de ida e, agora, na volta tem a vantagem do empate. A transmissão terá imagens exclusiva da Amazon Prime, serviço de streaming por assinatura. O LANCE! faz a cobertura do jogo em tempo real. A bola rola para Flamengo e Altos-PI às 19h30.O serviço de streaming da Amazon Prime custa R$ 9,90 (o plano mensal) e R$ 89,90 (o plano atual). Saiba mais informações sobre a assinatura clicando aqui.
Quem avançar no confronto, avança para as oitavas de final da Copa do Brasil. De acordo com a CBF, os próximos confrontos ainda não tem data nem horários. Veja os confrontos!
Crédito: Flamengotemavantagemdoempateetemaclassificaçãoencaminhada(Montagem:Lance!

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