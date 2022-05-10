Copa do Brasil: Flamengo x Altos-PI terá transmissão exclusiva de serviço de streaming; saiba onde assistir

O Flamengo enfrenta, neste quarta-feira, o Altos pela terceira fase da Copa do Brasil. O Rubro-Negro venceu por 2 a 1 na partida de ida e, agora, na volta tem a vantagem do empate. A transmissão terá imagens exclusiva da Amazon Prime, serviço de streaming por assinatura. O LANCE! faz a cobertura do jogo em tempo real. A bola rola para Flamengo e Altos-PI às 19h30.O serviço de streaming da Amazon Prime custa R$ 9,90 (o plano mensal) e R$ 89,90 (o plano atual). Saiba mais informações sobre a assinatura clicando aqui.