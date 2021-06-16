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Copa do Brasil: Flamengo corta Gustavo Henrique da lista de relacionados

Com virose, zagueiro está fora do jogo desta quarta-feira, contra o Coritiba, e clube avisou que não relacionará outro atleta para a vaga...
LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 16:09

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 16:09

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Na tarde desta quarta-feira, a poucas horas de receber o Coritiba pela Copa do Brasil, o Flamengo informou que Gustavo Henrique, com virose constatada, foi cortado da lista de relacionados para o jogo das 21h30, válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, no Maracanã.Através das redes sociais, o Fla também avisou que não entrará outro atleta na lista de Maurício Souza - o técnico do time sub-20 estará novamente à beira do gramado, uma vez que Rogério Ceni segue fora por conta da Covid-19.
Na relação, o Flamengo conta com Rodrigo Caio e Willian Arão, os zagueiros titulares, além de Bruno Viana e Léo Pereira para o setor (veja todos aqui).
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O confronto desta quarta no Rio definirá o 16º e último classificado para as oitavas da Copa do Brasil. Como o duelo de ida foi vencido pelo clube carioca, por 1 a 0, o Rubro-Negro joga por um empate para avançar, enquanto o Coritiba necessita de uma vitória por dois gols de diferença.

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