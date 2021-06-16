Copa do Brasil: Flamengo corta Gustavo Henrique da lista de relacionados

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Na tarde desta quarta-feira, a poucas horas de receber o Coritiba pela Copa do Brasil, o Flamengo informou que Gustavo Henrique, com virose constatada, foi cortado da lista de relacionados para o jogo das 21h30, válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, no Maracanã.Através das redes sociais, o Fla também avisou que não entrará outro atleta na lista de Maurício Souza - o técnico do time sub-20 estará novamente à beira do gramado, uma vez que Rogério Ceni segue fora por conta da Covid-19.

Na relação, o Flamengo conta com Rodrigo Caio e Willian Arão, os zagueiros titulares, além de Bruno Viana e Léo Pereira para o setor (veja todos aqui).

+ Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!