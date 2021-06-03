futebol

Copa do Brasil, Eliminatórias... saiba onde assistir aos jogos da quinta-feira

O dia será agitado pelas competições ao longo do mundo. Saiba os horários de transmissão
LanceNet

03 jun 2021 às 02:00

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 02:00

Crédito: Cesar Greco
A quinta-feira (3) de futebol será agitada pelas competições ao longo do mundo. O atual campeão Palmeiras enfrenta o CRB, às 21h30, no estádio Rei Pelé, em Alagoas, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil de 2021.
Torneio agitado! Confira o chaveamento da 3ª fase da Copa do Brasil de 2021Pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, Argentina e Chile entram em campo às 21h (horário de Brasília), em Santiago del Estero, na Argentina.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
13h - Suíça x Liechtenstein Amistoso Internacional Onde assistir: Estádio TNT Sports
13h - Andora x Irlanda Amistoso Internacional Onde assistir: Estádio TNT Sports >> Baixe agora! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
13h - Turquia x Moldávia Amistoso InternacionalOnde assistir: Estádio TNT Sports
16h - Ucrânia x Irlanda do Norte Amistoso InternacionalOnde assistir: Estádio TNT Sports
15h45 - Bélgica x GréciaAmistoso Internacional Onde assistir: TNT, Estádio TNT Sports
16h30 - Cruzeiro x Juazeirense Copa do Brasil Onde assistir: SporTV e Premiere
17h - Bolívia x Venezuela Eliminatórias da Copa do Mundo Onde assistir: SporTV 2
19h - Avaí x Athletico-PR Copa do Brasil Onde assistir: Premiere
19h - Vitória x Internacional Copa do Brasil Onde assistir: SporTV e Premiere
19h - Uruguai x Paraguai Eliminatórias da Copa do MundoOnde assistir: SporTV 3
21h - Argentina x Chile Eliminatórias da Copa do Mundo Onde assistir: SporTV 2
21h30 - CRB x Palmeiras Copa do Brasil Onde assistir: SporTV e Premiere
23h - Peru x Colômbia Eliminatórias da Copa do Mundo Onde assistir: SporTV

Tópicos Relacionados

palmeiras
A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar
Imagem de destaque
Grupo que planejava ataques a policiais é alvo de operação em São Mateus
Imagem de destaque
João Fonseca despacha italiano Berrettini e avança às quartas de final do Masters de Monte Carlo

