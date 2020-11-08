Copa do Brasil de Beach Soccer Feminino: Flamengo derrota o Vasco nos pênaltis e é campeão

Crédito: O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil de Beach Soccer Feminino (Kleyvson Santos

O Flamengo tornou-se, neste domingo, campeão da Copa do Brasil de Beach Soccer Feminino. E com chave de ouro: faturou o troféu diante do rival Vasco. Após um duelo extremamente equilibrado, que terminou em 1 a 1 no tempo normal, as meninas do Rubro-Negro levaram a melhor nos pênaltis, conquistando a competição de forma invicta. A equipe também foi o melhor ataque, com 33 gols marcados.Os gols da partida foram marcados por Suzana, para o Vasco, e Noele, para o Flamengo. Na prorrogação, o Flamengo foi melhor, trabalhando bem a bola, mas não conseguia espaço para a finalização. Passados os três minutos, o jogo foi para a disputa de pênaltis.

Bárbara iniciou as cobranças, e marcou com categoria no canto direito da goleira do Vasco, que pulo atrasada e não conseguiu chegar. Dani Barbosa empatou para o Vasco. Nadine cobrou com maestria, colocando no ângulo com sua canhota poderosa. 2 a 1 Flamengo. Suzana, empatou novamente. Lelê Lopes, camisa 10, foi para uma cobrança cheia de responsabilidade e colocou a bola de um lado e goleira para o outro. Flamengo 3 a 2.Coube a Jasna, capitã do Vasco, a chance de manter a equipe na disputa. Mas a ex-jogadora do Flamengo parou nas mãos de Ana Bê, que defendeu e garantiu o título para o Mais Querido das Areias. Autora do gol de empate, e capitã da equipe, Noele falou sobre a emoção do título.

- Somos o melhor time do Brasil, pronto. O grupo queria este título e se uniu para isso. Todas se uniram poara isso, desde o primeiro momento se entregando 100%. As adversidades que tivemos no caminho, nós superamos e resistimos. Todo mundo tem problemas, cada um com uma bagagem diferente. Errar faz parte, o que não pode é um erro gerar outro erro. E nossa equipe não deixava isso acontecer. Quando uma errava, a outra recuperava. Eu só coloquei a bola pra frente, mas o mérito foi da equipe.

- O grupo está de parabéns, e também todo o staff. Nós tínhamos uma grande responsabilidade pela nossa história, e foi legal terminar o torneio com o Sampaio Corrêa/MA e Ceilândia/DF torcendo pela gente, pois somos exemplo e isso não tem preço. Esquece, Flamengo campeão da Copa do Brasil - disse a atleta, que também é da seleção brasileira

O elenco:Ana Bê e Lelê Lopes (goleiras)Nadine, Noele, Nicole, Flavinha, Estezinha, Lelê Villar, Bárbara, Tai, Mariana e Lorena.