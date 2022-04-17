Copa do Brasil, Brasileirão e base: veja a agenda e onde assistir ao Fluminense na semana

O Fluminense terá uma semana de partidas importantes no profissional e de reencontro com a torcida no Maracanã, além de outros confrontos pelo time masculino de base. Na terça-feira, a equipe do técnico Abel Braga entra em campo pela Copa do Brasil, recebendo o Vila Nova às 21h30. Depois desse confronto, o Tricolor tem o Internacional novamente em casa, às 19h, no sábado.Na base, o Sub-15 e o Sub-17 fazem clássico com o Vasco pela Copa Rio. Os dois confrontos são na sexta-feira, em Nova Iguaçu. Já o Sub-20 encara o Botafogo no sábado, pela quinta rodada da Taça Guanabara.
VEJA A AGENDA:
TERÇA-FEIRA (19/04)
Fluminense x Vila Nova - 21h30Copa do Brasil - terceira faseMaracanã, Rio de Janeiro (RJ)Onde assistir: Premiere e SporTV
SEXTA-FEIRA (22/04)
Vasco x Fluminense - 9hCopa Rio Sub-15 - 5ª rodadaNivaldo Pereira, Nova Iguaçu (RJ)
Vasco x Fluminense - 11hCopa Rio Sub-17 - 5ª rodadaNivaldo Pereira, Nova Iguaçu (RJ)
SÁBADO (23/04)
Botafogo x Fluminense - 10hTaça Guanabara Sub-20 - 5ª rodadaCEFAT, Niterói (RJ)Onde assistir: FluTV
Fluminense x Internacional - 19hCampeonato Brasileiro - 3ª rodadaMaracanã, Rio de Janeiro (RJ)Onde assistir: Premiere