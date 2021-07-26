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Copa do Brasil, base e Aspirantes: veja quais são os jogos e onde assistir o Fluminense na semana

Tricolor entra em campo pelas categorias Sub-15, 17, 20 e Aspirantes, além do profissional decidindo as oitavas contra o Criciúma...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 19:35

LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2021 às 19:35
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense terá uma semana agitada e decisiva em todas as categorias. No profissional, o time de Roger Machado decide as oitavas de final da Copa do Brasil diante do Criciúma, na terça e no sábado. Além disso, os times Sub-15 e Sub-17 também jogam, assim como o Sub-20.
+ Fluminense chegou até as quartas da Copa do Brasil três vezes após título; relembre as campanhas
A equipe Sub-23 entra em campo na penúltima rodada do Brasileiro de Aspirantes com chances de se classificar para a próxima fase. Veja a seguir a agenda completa e as transmissões de cada confronto.
Veja os confrontos da Copa do BrasilVEJA A AGENDA COMPLETA:
TERÇA-FEIRA (27/07)
Corinthians x Fluminense - 16h308ª rodada do Brasileirão Sub-20Parque São Jorge, São Paulo (SP)Transmissão: SporTV
Criciúma x Fluminense - 19h15Oitavas da Copa do Brasil (jogo de ida)Estádio Heriberto Hülse, Criciúma (SC)Transmissão: Premiere e SporTV
QUARTA-FEIRA (28/07)​Fluminense x Vasco - 10hCopa Rio Sub-17 (jogo de ida)CT Vale das Laranjeiras, Xerém (RJ)Transmissão: FluTV
QUINTA-FEIRA (29/07)
Fluminense x Ponte Preta - 15h8ª rodada do Brasileirão de AspirantesLaranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: elevensports.com
Fluminense x Criciúma - 16h30Oitavas da Copa do Brasil (jogo de volta)Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: Premiere e SporTV
DOMINGO (01/08)
Flamengo x Fluminense - 9hCopa Rio Sub-15 (jogo de volta, ida foi 1 a 1)Gávea, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: FluTV
Vasco x Fluminense - 15h9ª rodada do Brasileirão Sub-20Nivaldo Pereira, Nova Iguaçu (RJ)Transmissão: elevensports.com

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