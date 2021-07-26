Copa do Brasil, base e Aspirantes: veja quais são os jogos e onde assistir o Fluminense na semana

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense terá uma semana agitada e decisiva em todas as categorias. No profissional, o time de Roger Machado decide as oitavas de final da Copa do Brasil diante do Criciúma, na terça e no sábado. Além disso, os times Sub-15 e Sub-17 também jogam, assim como o Sub-20.

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A equipe Sub-23 entra em campo na penúltima rodada do Brasileiro de Aspirantes com chances de se classificar para a próxima fase. Veja a seguir a agenda completa e as transmissões de cada confronto.

Veja os confrontos da Copa do BrasilVEJA A AGENDA COMPLETA:

TERÇA-FEIRA (27/07)

Corinthians x Fluminense - 16h308ª rodada do Brasileirão Sub-20Parque São Jorge, São Paulo (SP)Transmissão: SporTV

Criciúma x Fluminense - 19h15Oitavas da Copa do Brasil (jogo de ida)Estádio Heriberto Hülse, Criciúma (SC)Transmissão: Premiere e SporTV

QUARTA-FEIRA (28/07)​Fluminense x Vasco - 10hCopa Rio Sub-17 (jogo de ida)CT Vale das Laranjeiras, Xerém (RJ)Transmissão: FluTV

QUINTA-FEIRA (29/07)

Fluminense x Ponte Preta - 15h8ª rodada do Brasileirão de AspirantesLaranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: elevensports.com

Fluminense x Criciúma - 16h30Oitavas da Copa do Brasil (jogo de volta)Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: Premiere e SporTV

DOMINGO (01/08)

Flamengo x Fluminense - 9hCopa Rio Sub-15 (jogo de volta, ida foi 1 a 1)Gávea, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: FluTV