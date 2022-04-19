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Copa do Brasil: Altos-PI esclarece situação da venda de ingressos para jogo contra o Flamengo, em Teresina

Pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Flamengo visitará o Altos-PI no dia 1º de maio, noEstádio Albertão...

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 15:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2022 às 15:36
Após 17 anos, o Flamengo voltará a disputar uma partida oficial em Teresina, no Piauí, e a busca por ingressos e informações sobre o confronto com o Altos, pela terceira fase da Copa do Brasil é grande. Assim, o clube divulgou um comunicado informando que as entradas serão disponibilizadas após emissão do laudo de vigilância sanitária do Corpo de Bombeiros e autoridades locais.- Quem é melhor: Flamengo ou Palmeiras? Veja votação jogador por jogador feita pela redação do LANCE!Confira a classificação completa e as próximas rodadas do Brasileirão!Confira o comunicado publicado pelo Altos-PI:
"A Associação Atlética de Altos comunica que os postos de vendas e os valores dos ingressos para a partida contra o Flamengo, válida pela Copa do Brasil, a ser realizada no dia 1º de maio, serão anunciados somente após a emissão do laudo de vigilância sanitária do Corpo de Bombeiros e autoridades locais.
Após a emissão do laudo, os ingressos serão disponibilizados para venda. O Altos compreende o entusiasmo gerado na sociedade piauiense em virtude do confronto e tem trabalhado com extremo esforço junto às autoridades locais para que o Estádio Albertão possa receber um lindo espetáculo com a maior capacidade possível, com conforto e segurança para todos.
Toda e qualquer informação verídica a respeito deste assunto será anunciada nas redes sociais do clube."Flamengo e Altos-PI se enfrentam no dia 1º de maio, no Estádio Albertão, em Teresina, e depois fazem a partida decisiva no Maracanã, no dia 21 de maio.
Crédito: ProcuraporingressosparaapartidaentreAltos-PIeFlamengoégrande(Foto:PaulaReis/Flamengo

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