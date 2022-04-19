Copa do Brasil: Altos-PI esclarece situação da venda de ingressos para jogo contra o Flamengo, em Teresina

Após 17 anos, o Flamengo voltará a disputar uma partida oficial em Teresina, no Piauí, e a busca por ingressos e informações sobre o confronto com o Altos, pela terceira fase da Copa do Brasil é grande. Assim, o clube divulgou um comunicado informando que as entradas serão disponibilizadas após emissão do laudo de vigilância sanitária do Corpo de Bombeiros e autoridades locais.- Quem é melhor: Flamengo ou Palmeiras? Veja votação jogador por jogador feita pela redação do LANCE!Confira a classificação completa e as próximas rodadas do Brasileirão!Confira o comunicado publicado pelo Altos-PI:

"A Associação Atlética de Altos comunica que os postos de vendas e os valores dos ingressos para a partida contra o Flamengo, válida pela Copa do Brasil, a ser realizada no dia 1º de maio, serão anunciados somente após a emissão do laudo de vigilância sanitária do Corpo de Bombeiros e autoridades locais.

Após a emissão do laudo, os ingressos serão disponibilizados para venda. O Altos compreende o entusiasmo gerado na sociedade piauiense em virtude do confronto e tem trabalhado com extremo esforço junto às autoridades locais para que o Estádio Albertão possa receber um lindo espetáculo com a maior capacidade possível, com conforto e segurança para todos.

Toda e qualquer informação verídica a respeito deste assunto será anunciada nas redes sociais do clube."Flamengo e Altos-PI se enfrentam no dia 1º de maio, no Estádio Albertão, em Teresina, e depois fazem a partida decisiva no Maracanã, no dia 21 de maio.