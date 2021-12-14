Coordenador científico do Palmeiras explica preparação para que Jorge suporte a temporada inteira

O coordenador científico do Palmeiras, Daniel Gonçalves, concedeu entrevista exclusiva ao LANCE!/NOSSO PALESTRA na noite desta segunda-feira (13) e, entre outros assuntos, explicou a situação física do lateral Jorge, que teve problemas para atuar no final da temporada e vem de lesões sérias.- O Jorge teve uma grave lesão no joelho antes de se apresentar no Palmeiras, uma ruptura de cruzado, uma das lesões mais graves existentes. Ele ficou nove meses sem atuar, então, é natural que, em uma lesão de cruzado e com tanto tempo de inatividade, o atleta tenha um pouquinho ainda de necessidade especiais de condicionamento, porque é mais exposto a lesões musculares.

Daniel ainda explicou sobre o planejamento para que Jorge tenha segurança para jogar a nova temporada sem tantas lesões e complicações físicas, podendo mostrar sua qualidade em campo.- Ele teve uma lesão de coxa, se condicionou e ficou pronto para as finais do campeonato, mas é um atleta que já está fazendo o processo dele de treinamento individualizado, e a gente acredita que, com a homogeneização dessa carga, juntamente com o grupo, em janeiro, a gente consiga colocá-lo na condição física ideal para que ele suporte a temporada de 2022.

Jorge chegou ao Palmeiras vindo do Mônaco, da França, em um contrato até 2025. Com poucos jogos, foi campeão da América com o Verdão e deve disputar a vaga de titular na lateral esquerda da equipe com Piquerez.