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Convocados para a Seleção Sub-20, Calegari e Luiz Henrique serão desfalques do Fluminense

Tricolor não se opõe à liberação da dupla, que se apresenta nesta segunda-feira na Granja Comary: 'Não dá para toda hora tirar a chance deles irem à Seleção', diz Odair Hellmann...

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 17:18

LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2020 às 17:18
Crédito: 'Agente saberá administrar essa situação toda', diz Odair (na foto, observando Calegari (Mailson Santana/FFC)
O Fluminense tem duas baixas confirmadas para sua sequência no Campeonato Brasileiro. De acordo com o "GE", o clube não pedirá liberação do lateral-direito Calegari e do atacante Luiz Henrique. Com isto, ambos são aguardados nesta segunda-feira para se juntarem à Seleção Sub-20 na Granja Comary.
O grupo terá um período de preparação e, em seguida, disputará o Torneio Quadrangular Internacional do Qatar. Além do desejo do Tricolor das Laranjeiras em valorizar os atletas e manter uma boa relação com a CBF, o técnico Odair Hellmann destacou, em entrevista coletiva no último sábado, que o clube não pode vetar os jogadores de realizarem o sonho de serem convocados.
VEJA A TABELA E FAÇA UMA SIMULAÇÃO DOS JOGOS DO BRASILEIRÃO
- Claro que a gente gostaria de contar com o Calegari, mas também não dá para ficar toda hora que os jogadores são convocados tirando essa possibilidade deles irem para a Seleção Brasileira. Eles também querem ir para a Seleção. Também é um sonho individual. Mas a gente saberá administrar essa situação toda - disse.
O lateral-direito Calegari e o atacante Luiz Henrique não defenderão o Fluminense nas partidas contra o Vasco, em São Januário, no próximo domingo, nem diante do Atlético-GO, no dia 16, em duelo no Estádio Antônio Accioly.

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