Convocados para a Seleção Sub-20, Calegari e Luiz Henrique serão desfalques do Fluminense

Crédito: 'Agente saberá administrar essa situação toda', diz Odair (na foto, observando Calegari (Mailson Santana/FFC)

O Fluminense tem duas baixas confirmadas para sua sequência no Campeonato Brasileiro. De acordo com o "GE", o clube não pedirá liberação do lateral-direito Calegari e do atacante Luiz Henrique. Com isto, ambos são aguardados nesta segunda-feira para se juntarem à Seleção Sub-20 na Granja Comary.

O grupo terá um período de preparação e, em seguida, disputará o Torneio Quadrangular Internacional do Qatar. Além do desejo do Tricolor das Laranjeiras em valorizar os atletas e manter uma boa relação com a CBF, o técnico Odair Hellmann destacou, em entrevista coletiva no último sábado, que o clube não pode vetar os jogadores de realizarem o sonho de serem convocados.

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- Claro que a gente gostaria de contar com o Calegari, mas também não dá para ficar toda hora que os jogadores são convocados tirando essa possibilidade deles irem para a Seleção Brasileira. Eles também querem ir para a Seleção. Também é um sonho individual. Mas a gente saberá administrar essa situação toda - disse.