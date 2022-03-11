Convocado, Weverton pode desfalcar Palmeiras até o primeiro jogo da final do Paulistão

O técnico Tite confirmou o que a comissão técnica do Palmeiras já esperava e convocou o goleiro Weverton para a Seleção Brasileira para os duelos contra Chile, dia 24, e Bolívia, dia 29, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. Com isso, o camisa 21 alviverde pode desfalcar o clube nas decisões do Campeonato Paulista, incluindo a primeira partida da final. Seguindo a tabela planejada do Estadual pela FPF (Federação Paulista de Futebol), as quartas de final, para a qual o Verdão já está classificado, começam no próximo dia 23.

Nesta data, Weverton já teria se apresentado a Tite e, por isso, será desfalque certo para o confronto, que ainda não tem adversário definido para o Alviverde.

Caso o Palmeiras avance, as semifinais estão agendadas para o dia 27. E o arqueiro ficaria de fora também de um hipotético primeiro jogo da final, no dia 30.

Weverton só estaria à disposição de Abel Ferreira para a finalíssima do Paulistão, marcada para o próximo dia 3 de abril.

O problema para Abel e sua comissão é que o goleiro não deverá ser o único desfalque por conta das Eliminatórias. O lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, por exemplo, já está na lista de pré-convocados do Uruguai. E o clube espera pelas chamadas de Gustavo Gómez, pelo Paraguai, e Kuscevic, pelo Chile, o que desmontaria o esquema defensivo alviverde nas decisões. E renderia mais reclamações por parte do comandante português.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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