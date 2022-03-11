Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Convocado, Weverton pode desfalcar Palmeiras até o primeiro jogo da final do Paulistão
futebol

Convocado, Weverton pode desfalcar Palmeiras até o primeiro jogo da final do Paulistão

Goleiro ficará à disposição de Tite para duelos contra Chile e Bolívia nas Eliminatórias...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2022 às 13:38

Publicado em 11 de Março de 2022 às 13:38

O técnico Tite confirmou o que a comissão técnica do Palmeiras já esperava e convocou o goleiro Weverton para a Seleção Brasileira para os duelos contra Chile, dia 24, e Bolívia, dia 29, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. Com isso, o camisa 21 alviverde pode desfalcar o clube nas decisões do Campeonato Paulista, incluindo a primeira partida da final. Seguindo a tabela planejada do Estadual pela FPF (Federação Paulista de Futebol), as quartas de final, para a qual o Verdão já está classificado, começam no próximo dia 23.
Nesta data, Weverton já teria se apresentado a Tite e, por isso, será desfalque certo para o confronto, que ainda não tem adversário definido para o Alviverde.
Caso o Palmeiras avance, as semifinais estão agendadas para o dia 27. E o arqueiro ficaria de fora também de um hipotético primeiro jogo da final, no dia 30.
Weverton só estaria à disposição de Abel Ferreira para a finalíssima do Paulistão, marcada para o próximo dia 3 de abril.
O problema para Abel e sua comissão é que o goleiro não deverá ser o único desfalque por conta das Eliminatórias. O lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, por exemplo, já está na lista de pré-convocados do Uruguai. E o clube espera pelas chamadas de Gustavo Gómez, pelo Paraguai, e Kuscevic, pelo Chile, o que desmontaria o esquema defensivo alviverde nas decisões. E renderia mais reclamações por parte do comandante português.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Crédito: WevertonduranteavitóriadoVerdãosobreoSãoPaulonoMorumbi,naquinta-feira(Foto:CesarGreco/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A verdadeira identidade da autora do best-seller 'A Empregada', Freida McFadden
Imagem de destaque
Câmara do ES abre concurso público com salário de até R$ 8,3 mil
Imagem de destaque
O 'pulo do gato": por que esperar pelos juros baixos pode custar caro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados