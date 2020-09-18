Convocado, Weverton é o terceiro goleiro mais chamado por Tite

O goleiro Weverton é o terceiro mais chamado para a Seleção Brasileira pelo técnico Tite. A convocação desta sexta-feira (18) é a décima primeira desde quando o treinador assumiu, em junho de 2016. Ele está atrás apenas de Alisson (16) e Ederson (15) em número de convocações e entrou em campo em dois dos 48 jogos do Tite à frente da Seleção. - Muito feliz em defender mais uma vez a camisa da Seleção. É o sonho de qualquer jogador e, graças a Deus, com muito trabalho e empenho, o objetivo foi alcançado. Agora é me dedicar cada vez mais para ajudar o Palmeiras e a Seleção. Agradeço a Deus, meus companheiros de Palmeiras, comissão técnica, todos que trabalham comigo e ao Tite e sua comissão pela oportunidade — afirmou Weverton ao site do Palmeiras.Nas primeiras convocações de Tite, Weverton ainda defendia o Athético Paranaense. Em 2019, foi chamado já pelo Palmeiras em fevereiro (amistosos contra Panamá e República Tcheca), no início de setembro (frente a Colômbia e Peru) e em outubro (duelos com Nigéria e Senegal).
Ainda com a Seleção, ele foi campeão olímpico em 2016 nos Jogos do Rio de Janeiro, cujo técnico era Rogério Micale.
O camisa 1 ostenta a segunda menor média de gols sofridos na história do clube. Vazado apenas 73 vezes em 118 jogos pelo Palmeiras, ele tem índice de 0,61, atrás somente do paraguaio Benítez, com 0,54 (13 gols sofridos em 24 jogos em 1978).