Convocado, Weverton é o terceiro goleiro mais chamado por Tite

O goleiro Weverton é o terceiro mais chamado para a Seleção Brasileira pelo técnico Tite. A convocação desta sexta-feira (18) é a décima primeira desde quando o treinador assumiu, em junho de 2016. Ele está atrás apenas de Alisson (16) e Ederson (15) em número de convocações e entrou em campo em dois dos 48 jogos do Tite à frente da Seleção. - Muito feliz em defender mais uma vez a camisa da Seleção. É o sonho de qualquer jogador e, graças a Deus, com muito trabalho e empenho, o objetivo foi alcançado. Agora é me dedicar cada vez mais para ajudar o Palmeiras e a Seleção. Agradeço a Deus, meus companheiros de Palmeiras, comissão técnica, todos que trabalham comigo e ao Tite e sua comissão pela oportunidade — afirmou Weverton ao site do Palmeiras.Nas primeiras convocações de Tite, Weverton ainda defendia o Athético Paranaense. Em 2019, foi chamado já pelo Palmeiras em fevereiro (amistosos contra Panamá e República Tcheca), no início de setembro (frente a Colômbia e Peru) e em outubro (duelos com Nigéria e Senegal).