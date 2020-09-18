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Convocado para a seleção venezuelana, Soteldo pode desfalcar Santos contra o Corinthians

Caso não seja cortado, atacante ficará de fora em três compromissos do Peixe pelo Campeonato Brasileiro em outubro...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 14:24

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2020 às 14:24
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O atacante Yeferson Soteldo foi convocado na pré-lista da seleção venezuelana para as duas primeiras partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Com isso, o camisa 10 do Santos pode desfalcar a equipe em, pelo menos, três rodadas no Campeonato Brasileiro, entre elas o clássico contra o Corinthians, no dia 7 de outubro, às 19h, pela 14ª rodada da competição, na Neo Química Arena. Nesta sexta-feira (18), o técnio José Peseiro convocou 40 atletas para as partidas contra Colombia e Venezuela, nos dias 9 e 13 de outubro respectivamente. Além do clássico contra o Timão, Soteldo também pode perder os confrontos diante o Grêmio e o Atlético-GO, ambos na Vila Belmiro, pelas 15ª e 16ª rodada do Brasileirão respectivamente.
Por sua vez, o atacante Marinho, artilheiro santista na temporada, com 10 gols, não foi convocado pela Seleção Brasileira. Por conta da sua boa temporada, existia a expectativa que ele fosse relacionado pelo técnico Tite para os jogos contra Bolívia e Peru, mas o treinador do Brasil optou por levar Gabriel Jesus, Rodrygo, Neymar, Everton Cebolinha, Roberto Firmino e Richarlison para o comando de ataque.

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