Convocado para a seleção venezuelana, Soteldo pode desfalcar Santos contra o Corinthians

O atacante Yeferson Soteldo foi convocado na pré-lista da seleção venezuelana para as duas primeiras partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Com isso, o camisa 10 do Santos pode desfalcar a equipe em, pelo menos, três rodadas no Campeonato Brasileiro, entre elas o clássico contra o Corinthians, no dia 7 de outubro, às 19h, pela 14ª rodada da competição, na Neo Química Arena. Nesta sexta-feira (18), o técnio José Peseiro convocou 40 atletas para as partidas contra Colombia e Venezuela, nos dias 9 e 13 de outubro respectivamente. Além do clássico contra o Timão, Soteldo também pode perder os confrontos diante o Grêmio e o Atlético-GO, ambos na Vila Belmiro, pelas 15ª e 16ª rodada do Brasileirão respectivamente.