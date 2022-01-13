Convocado, Gabigol tem esforço reconhecido por Tite; veja quais jogos do Flamengo o atacante ficará de fora

O atacante Gabigol decidiu antecipar o fim das férias e se reapresentou ao Flamengo uma semana antes da data marcada. Os frutos do esforço já começaram a ser colhidos pelo camisa 9, que foi convocado por Tite nesta quinta, para as partidas contra Equador e Paraguai, em 27 de janeiro e 1º de fevereiro. O treinador da Seleção Brasileira elogiou a atitude do jogador.- O comportamento reafirmando as informações do acompanhamento mostra o comportamento. Mais do que falar é se comportar, atitude. Volta com condição de peso, gordura, massa muscular, mostra que houve cuidado. Mostra maturidade. Associado ao performado - afirmou o técnico da Seleção.Retornar às atividades no dia 4 de janeiro - o grupo principal se reapresentou no dia 10 - já foi uma decisão de Gabigol visando essa primeira convocação de 2022, ano de Copa do Mundo. Disputar o Mundial do Catar é um dos objetivos do atacante, assim como Everton Ribeiro, que fez trabalhos durante o período de férias e voltou ao Ninho do Urubu em boas condições na última segunda.