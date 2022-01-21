Convocado, Arrascaeta será mais um desfalque para Paulo Sousa na reta final da pré-temporada do Flamengo

Convocado pelo Uruguai nesta quinta-feira, o meia Giorgian De Arrascaeta se junta ao chileno Isla e aos brasileiros Everton Ribeiro e Gabigol, que estarão a serviço das respectivas seleções para jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar. Assim, o quarteto perderá os dias finais da pré-temporada preparada pelo comissão técnica de Paulo Sousa no Flamengo.Brasil, Chile e Uruguai entram em campo nos próximos dias 27 de janeiro e 1º de fevereiro. A apresentação dos jogadores às seleções serão na segunda-feira, no dia 24, com o retorno previsto para o dia 2 de fevereiro. Ou seja, Arrascaeta, Isla, Everton Ribeiro e Gabigol ficarão 10 dias sem participar das atividades no Ninho do Urubu. Além disso, o planejamento é de que o grupo principal estreie no Carioca, sob o comando de Paulo Sousa, justamente no dia 2 de fevereiro.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWOs atletas do Flamengo iniciam 2022 com o objetivo de disputar a Copa do Mundo do Catar, que será realizada entre novembro e dezembro. Se por um lado a motivação é ainda maior para a temporada, Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta e Isla, quarteto sempre lembrado por suas seleções, poderão desfalcar o Flamengo em até 12 jogos ao longo do ano devido às Datas Fifa.