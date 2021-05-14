Convocado, Arrascaeta pode desfalcar o Flamengo na Libertadores e em jogo contra o Palmeiras

Convocado pela seleção uruguaia para jogos contra Paraguai e Venezuela, dias 3 e 8 de junho, respectivamente, e válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, Arrascaeta pode ficar sem atuar com a camisa do Flamengo em partidas de peso, tendo em vista que a apresentação da equipe de Óscar Tabárez se dará no dia 26 de maio, no Complexo Celeste. O Flamengo atuará no dia 27 de maio pela Libertadores, aliás, em duelo que encerrará a participação do clube no Grupo G, diante do Vélez Sarsfield, no Maracanã. Caso o Rubro-Negro não consiga com que Arrascaeta se apresente posteriormente, além de não atuar contra os argentinos, o camisa 14 deve desfalcar o clube no embate com o Palmeiras, na estreia do Brasileiro, dia 30.
Em relação aos convocados para a Seleção Brasileira, o Flamengo tem quatro representantes: Everton Ribeiro e Gabigol, para a principal, e Gerson e Pedro, para a olímpica.
A CBF anunciou que remarcará jogos do clube anteriormente agendados para a primeira semana de junho, pois, se não houvesse tal remanejamento, o time de Rogério Ceni ficaria sem o quarteto pelas oitavas da Copa do Brasil e em um duelo com o Grêmio, pelo Brasileirão (leia mais aqui).
As novas datas dos jogos do Fla neste período da Data Fifa ainda serão anunciados pela CBF. Em tempo: Isla também deve ser convocado (Chile).
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Ao menos é garantido que o Flamengo terá força máxima (com a exceção dos lesionados) para as finais do Carioca, contra o Fluminense. O jogo de ida ocorrerá neste sábado, às 21h05, no Maracanã.