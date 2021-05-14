Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Convocado, Arrascaeta pode desfalcar o Flamengo na Libertadores e em jogo contra o Palmeiras
futebol

Convocado, Arrascaeta pode desfalcar o Flamengo na Libertadores e em jogo contra o Palmeiras

Caso se apresente na data agendada pela Associação Uruguaia de Futebol, o camisa 14 será baixa importante na equipe de Rogério Ceni para duelos ainda no fim deste mês...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2021 às 14:27

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 14:27

Crédito: AFP
Convocado pela seleção uruguaia para jogos contra Paraguai e Venezuela, dias 3 e 8 de junho, respectivamente, e válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, Arrascaeta pode ficar sem atuar com a camisa do Flamengo em partidas de peso, tendo em vista que a apresentação da equipe de Óscar Tabárez se dará no dia 26 de maio, no Complexo Celeste. O Flamengo atuará no dia 27 de maio pela Libertadores, aliás, em duelo que encerrará a participação do clube no Grupo G, diante do Vélez Sarsfield, no Maracanã. Caso o Rubro-Negro não consiga com que Arrascaeta se apresente posteriormente, além de não atuar contra os argentinos, o camisa 14 deve desfalcar o clube no embate com o Palmeiras, na estreia do Brasileiro, dia 30.
Em relação aos convocados para a Seleção Brasileira, o Flamengo tem quatro representantes: Everton Ribeiro e Gabigol, para a principal, e Gerson e Pedro, para a olímpica.
A CBF anunciou que remarcará jogos do clube anteriormente agendados para a primeira semana de junho, pois, se não houvesse tal remanejamento, o time de Rogério Ceni ficaria sem o quarteto pelas oitavas da Copa do Brasil e em um duelo com o Grêmio, pelo Brasileirão (leia mais aqui).
As novas datas dos jogos do Fla neste período da Data Fifa ainda serão anunciados pela CBF. Em tempo: Isla também deve ser convocado (Chile).
+ Veja a tabela completa das Eliminatórias
Ao menos é garantido que o Flamengo terá força máxima (com a exceção dos lesionados) para as finais do Carioca, contra o Fluminense. O jogo de ida ocorrerá neste sábado, às 21h05, no Maracanã.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer
Imagem de destaque
Motor em Pauta #2: entenda o aquecimento do mercado de carros usados e o potencial dos híbridos leves

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados