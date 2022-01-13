Convocação tira Weverton da reta final de preparação do Palmeiras para o Mundial

O técnico Tite convocou na manhã desta quinta-feira (13) o goleiro Weverton, do Palmeiras, para os duelos da seleção brasileira contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.Com isso, o arqueiro palmeirense desfalcará a equipe na reta final de preparação para o Mundial de Clubes, que acontece em fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos.

O Brasil enfrenta o Equador no dia 27, às 18h (de Brasília), em Quito. O duelo com o Paraguai será em 1º de fevereiro, no Mineirão, em Belo Horizonte, às 21h30 (de DF).

O embarque do Verdão para Abu Dhabi acontece no dia 2 de fevereiro, um dia após a partida da seleção contra os paraguaios.Weverton deverá desfalcar o Palmeiras em três das quatro partidas que o clube fará pelo Campeonato Paulista antes do Mundial, ante Ponte Preta (dia 26), São Bernardo (dia 29) e Água Santa (dia 1/2).

A expectativa do Verdão é de perder mais jogadores nesta primeira janela de convocações do ano. O zagueiro Gustavo Gómez é titular da seleção paraguaia, enquanto o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez deve figurar na lista do Uruguai.

Diferente dos dois, contudo, Weverton ainda não treinou com bola no ano. O goleiro foi diagnosticado com Covid-19 na reapresentação do time alviverde, no último dia 5, e desde então estava em isolamento. Somente nesta quinta é que voltará a trabalhar com seus companheiros.TABELA

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