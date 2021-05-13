Convocação do Conselho para pauta da Botafogo S/A deve ser no início da semana; saiba os próximos passos

Crédito: Durcesio Mello é o presidente do Botafogo (Vítor Silva/Botafogo

Mesmo a pequenos passos, a Botafogo S/A vai avançando para uma definição. Durcesio Mello enviou, na manhã da última quarta-feira, um ofício ao Conselho Deliberativo solicitando a convocação de uma assembleia extraordinária para que os conselheiros tenham acesso ao plano financeiro do projeto de clube-financeira e, assim, possam votar para o prosseguimento.

Agora, a bola da vez, claro, está com o Conselho Deliberativo, que recebeu o ofício após o Conselho Diretor - formado pelo próprio Durcesio, membros da diretoria - e o CEO Jorge Braga terem revisado e aprovado o documento e os planos de investimento que serão mostrado aos conselheiros.

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A responsabilidade de convocar a Assembleia Extraordinária é de Mauro Sodré, presidente do Conselho Deliberativo. Ele vai convocar o encontro no início da próxima semana, de acordo com a apuração do LANCE!. A partir disto, o encontro acontecerá dentro dos dez dias seguintes.

Ou seja, o Conselho convocará todos os conselheiros entre a próxima segunda-feira e a quarta-feira. O encontro, que provavelmente acontecerá de forma virtual, com as pessoas se encontrando por meio de plataformas digitais pelos riscos pandemia do novo coronavírus, acontecerá nos dez dias seguintes.

A rapidez para a reunião é que os conselheiros entendem que a Botafogo S/A é um assunto importante para o futuro do clube e, desta forma, precisa ser resolvido o quanto antes. Os conselheiros serão convocados na próxima semana, terão acessos às pautas financeiras e votarão.DEPOIS DA REUNIÃO​A pauta será aprovada se tiver a maioria dos votos dos conselheiros. Caso isto aconteça, o próximo passo seria o Botafogo iniciar negociações mais avançadas com o plano de investimento que teve interesse na profissionalização do departamento de futebol do clube.

O atual projeto da Botafogo S/A é liderado por Gustavo Magalhães, que assumiu a pasta após o fracasso da primeira tentativa, com Laércio Paiva. Ele apresentou o plano de investimento a Durcesio Mello e aguarda apenas o clube dar um "sinal verde" para uma possível continuidade nas conversas.

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Jorge Braga, CEO contratado por Durcesio há dois meses, teve acesso ao plano de investimento e estudou as nuances do projeto. Após revisão, o executivo liberou a convocação do Conselho Deliberativo para a votação.