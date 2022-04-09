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Conversas seguem por Carlos Vinícius, mas Palmeiras vê negócio difícil para esta janela; entenda

Atacante já havia sido consultado pelo Verdão no fim do ano passado, mas saída seria difícil. Diálogo foi retomado agora, mas negócio deve acontecer apenas para julho...

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 abr 2022 às 06:00
O Palmeiras intensificou as conversas para contratar o tão sonhado centroavante que Abel Ferreira pede e ficou bem próximo de Carlos Vinícius, que atualmente está emprestado ao PSV-HOL, mas pertence ao Benfica. Apesar de as conversas prosseguirem, o otimismo acabou diminuindo para que sua chegada seja ainda nesta janela, que fecha na próxima terça-feira, dia 12.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui
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Não é de hoje que o Verdão está de olho no atacante de 27 anos. No fim do ano passado, quando estava em busca de reforçar a posição a pedido do técnico português, o clube chegou a sondar a situação do brasileiro. Embora tenha havido o interesse mútuo, ele havia acabado de ser emprestado por dois anos para o time holandês, e a mudança não faria sentido naquele momento.
Quase seis meses depois, o Alviverde voltou a procurar o agente do jogador para buscar informações. A situação havia mudado e as conversas foram retomadas, com Carlos seguindo com os bons olhos em relação a uma volta ao Brasil. Na reserva na Holanda e com poucas perspectivas na Europa, a possibilidade de brigar por títulos em um gigante brasileiro agrada muito.No entanto, aquilo que empolgou inicialmente, logo esfriou, uma vez que não é simples a operação para tirá-lo do PSV, com quem tem contrato de empréstimo até o meio de 2023. No acordo com o Benfica, os holandeses podem cobrir uma eventual proposta recebida pelos portugueses e já há um preço fixado para a opção de compra. Além disso, a temporada europeia está em andamento e uma liberação agora não interessaria para a equipe da Holanda.
Assim, a alternativa seria o Benfica tentar tratar o caso com o PSV, enquanto tem a sinalização do Palmeiras, a princípio, por um empréstimo, mas ao mesmo tempo com a possibilidade de sinalizar com uma oferta entre 6 e 8 milhões de euros (entre R$ 31 milhões e R$ 41 milhões na cotação atual) para o negócio em definitivo. Com os portugueses o contrato vai até o meio de 2024.
Diante desse imbróglio que se desenha, é praticamente improvável que haja uma resolução antes do dia 12 de abril, quando fecha a janela de transferências para o Brasil. Sendo assim, a expectativa é de que algo possa ser negociado pensando na próxima janela, que abre no dia 18 de julho. Se chegasse agora, Carlos Vinícius não poderia disputar a Libertadores (somente a partir das oitavas), somente o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.
Crédito: CarlosViníciuséonovoalvodoPalmeirasparaaposiçãodecentroavante(Foto:Divulgação/PSV

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