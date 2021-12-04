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Conversas avançam e Fluminense encaminha acerto com Felipe Melo

Volante deve assinar contrato por uma temporada na próxima semana; Tricolor venceu a concorrência com o Internacional pelo jogador, que não renovou com o Palmeiras...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2021 às 20:09

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 20:09

O volante Felipe Melo está a detalhes de se tornar o novo jogador do Fluminense. Depois de fazer uma proposta oficial, as conversas com o Tricolor avançaram nos últimos dias e o jogador deve assinar o contrato por uma temporada na próxima semana. O atleta confirmou, neste sábado, que não vai renovar o contrato com o Palmeiras e estava definindo o futuro junto ao estafe. O Internacional era o outro concorrente na disputa.Felipe Melo chegou a dizer publicamente que queria permanecer no Palmeiras por mais dois anos antes de encerrar a carreira, mas o clube não quis a permanência com a mudança de diretoria após a eleição de Leila Pereira. No Alviverde, o volante estava desde 2017 e somou 225 jogos e 13 gols, além de cinco títulos, incluindo as duas últimas Libertadores.
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Aos 38 anos, Felipe Melo vai disputar posição com André e Wellington no Fluminense. Um dos grandes motivos para a contratação é dar mais experiência ao grupo e também trazer um nome de peso para o elenco, que perdeu Nene quando o meia se transferiu para o Vasco, além da versatilidade. Com a vaga na Libertadores próxima, o Tricolor terá mais investimentos no futebol, o que facilitou o acordo.
Durante o depoimento no julgamento de Fred no STJD pela confusão em Fluminense x Palmeiras no dia 14/11, o presidente Mário Bittencourt revelou que o atacante "pediu" o volante no Flu, após jogador "anular" um pênalti contra a equipe.
- O Fred ainda fez um comentário. Comentário de dentro de vestiário... Ele falou assim: "Pô, presidente. A gente tem que ter esse Felipe Melo aqui com a gente. O homem é brabo no campo, terrível. Conseguiu voltar um pênalti atrás" - disse.
Crédito: FelipeMelodeixouoPalmeiraseestápróximodesetornarjogadordoFluminense(Foto:CesarGreco

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