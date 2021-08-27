AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Contrato de Roger Guedes com o Corinthians será até o fim de 2025

Acerto prevê a renovação por mais um ano de vínculo. Anúncio foi feito no meio da tarde desta sexta-feira, com direito a live direto do Parque São Jorge e sirene na chegada...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 19:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 19:26
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
No começo da noite desta sexta-feira, o Corinthians divulgou um detalhe que faltava da contratação de Roger Guedes, a qual anunciou no meio da tarde. Trata-se do tempo de contrato com o atleta, que foi acertado até o fim de 2025, com possibilidade de prorrogar por mais um. Vale lembrar que ele chega livre depois de rescindir com o Shandong Taishan, da china, no início da semana.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja como ficaria o valor de mercado do Timão com os possíveis reforços
A expectativa, antes do anúncio oficial, era de um vínculo por cinco temporadas, mas o acordo saiu por quatro anos e meio, com previsão de renovação por mais um, ou seja, poderá se estender até o fim de 2026.
Roger assinou contrato nesta sexta-feira no Parque São Jorge, onde chegou em um carro de luxo e com o som da tradicional sirene, colocando um ponto final na expectativa da torcida do Timão, que aguardava pela confirmação desse reforço há várias semanas. Agora, a Fiel precisará esperar um pouco para o atacante se recondicionar fisicamente após oito meses sem entrar em campo.
Depois de sete meses de negociações de seu estafe com o clube chinês, o jogador conseguiu a rescisão contratual para poder assinar com outro time, que no caso era o Alvinegro, que já tinha acordo apalavrado e esperava somente a liberação para oficializar a proposta e, em seguida, a contratação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carlos Manato, Sergio Meneguelli e Carlos Fabian.
Disputa ao Senado tem impasses na direita e na esquerda no ES
Viatura da Polícia Civil de São Paulo
Mulher foragida denuncia violência doméstica e acaba presa em SP
Imagem de destaque
Cardápio saudável: 5 receitas vegetarianas proteicas para o almoço da semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados