Contrato de Roger Guedes com o Corinthians será até o fim de 2025

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

No começo da noite desta sexta-feira, o Corinthians divulgou um detalhe que faltava da contratação de Roger Guedes, a qual anunciou no meio da tarde. Trata-se do tempo de contrato com o atleta, que foi acertado até o fim de 2025, com possibilidade de prorrogar por mais um. Vale lembrar que ele chega livre depois de rescindir com o Shandong Taishan, da china, no início da semana.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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A expectativa, antes do anúncio oficial, era de um vínculo por cinco temporadas, mas o acordo saiu por quatro anos e meio, com previsão de renovação por mais um, ou seja, poderá se estender até o fim de 2026.

Roger assinou contrato nesta sexta-feira no Parque São Jorge, onde chegou em um carro de luxo e com o som da tradicional sirene, colocando um ponto final na expectativa da torcida do Timão, que aguardava pela confirmação desse reforço há várias semanas. Agora, a Fiel precisará esperar um pouco para o atacante se recondicionar fisicamente após oito meses sem entrar em campo.