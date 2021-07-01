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Contrato de Lionel Messi expira e argentino está livre no mercado

Atacante tem uma proposta de contrato em mãos do Barcelona, mas ainda não assinou um novo acordo com o clube culé. Atleta está na concentrado por conta da Copa América...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 08:33

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 08:33
Crédito: CARL DE SOUZA / AFP
O dia que nenhum torcedor do Barcelona gostaria de ver chegar, chegou. Lionel Messi está sem contrato e livre neste mercado de transferências. Apesar deste fato parecer um problema, há uma grande expectativa para que o atacante assine um novo contrato com o seu clube de coração.Na última quarta-feira, Joan Laporta, presidente blaugrana, não garantiu a permanência do argentino. Em entrevista à rádio "Onda Cero", o mandatário opta pela cautela apesar da boa relação que possui com o atleta e Jorge Messi, pai e empresário do craque.
> Veja a tabela da Copa América
- Nós queremos sua permanência e Leo quer ficar. Está tudo bem encaminhado, mas ainda falta (acertar) o tema do Fair Play Financeiro. Estamos no processo de encontrar a melhor solução para as duas partes. Gostaria de anunciar a renovação, mas não posso neste momento.
Segundo alguns veículos da imprensa argentina, o camisa 10 só deve definir seu futuro após a disputa da Copa América. Messi está nas quartas de final do torneio, em que enfrenta o Equador neste sábado, e em busca de seu primeiro título com a Argentina.
De acordo com a imprensa da Catalunha, há um acordo verbal entre as partes para que o craque permaneça no Barça por mais duas temporadas, além de seguir por outros três anos como embaixador do clube. No entanto, ainda não existe um papel assinado.
Todo esse processo está se alongando mais do que a diretoria blaugrana gostaria, uma vez que o desejo era que a renovação fosse anunciada antes do término do contrato do argentino. Mas advogados e promotores de ambas as partes analisam o contrato. Segundo os jornais locais, também faltam acertar detalhes sobre os pagamentos e impostos.
Apesar da novela, Messi não deve optar por uma nova equipe, embora já tenha recebido sondagens do Paris Saint-Germain e Manchester City. A espera parece eterna para o torcedor do Barcelona, que talvez só venha a ter novidades depois do dia 10, data da final da Copa América. E por enquanto a realidade é uma: o maior jogador do século XXI até o momento está sem clube.

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