Contrato de Linnick chega ao fim nesta sexta-feira; renovações de jovens do Vasco estão emperradas

Crédito: Marcos Faria/Divulgação; Rafael Ribeiro/Vasco; Divulgação

Razões diversas dificultaram as renovações contratuais de jogadores do Vasco ao longo dos últimos meses. Alguns jogadores já estiveram mais próximos da permanência, outros nem tanto. Fato é que o vínculo do meio-campista Linnick termina nesta sexta-feira, e, se não for mesmo ser estendido, ele deixará o clube. Há sondagens pelo jovem, e outros jogadores têm cenário parecido.

Aos 21 anos, Linnick ainda não estreou e, mais recentemente, vem treinando separado do grupo principal. Não houve acordo até o momento, em caso bem parecido com o do também afastado Juninho. Outro volante, este de 19 anos e com carreira no time principal iniciada nesta temporada, ele tem vínculo até maio do ano que vem.

Num caso detalhado em reportagens dos sites Esporte News Mundo e Globoesporte.com no início da semana, as divergências de pretensões salariais entre as partes são o principal obstáculo para as assinaturas e consequente reincorporação ao grupo. O técnico Ramon Menezes não esconde que gostaria de contar com o jogador.- Juninho é uma questão da diretoria, mas é um jogador importante, com o qual eu gostaria de contar. É promissor e tem característica única - resumiu o comandante, após o jogo-treino contra o Porto Velho-RO, na última quarta-feira, em São Januário.

Quem também foi ausência na atividade foi o lateral-esquerdo Alexandre, de 21 anos. Mais uma revelação de São Januário e integrante do elenco profissional desde a temporada passada, ele está lesionado. Mas o contrato dele termina no próximo dezembro e, até agora, as tratativas não surtiram efeito.