Contrato de Linnick chega ao fim nesta sexta-feira; renovações de jovens do Vasco estão emperradas

Razões diversas dificultaram as renovações contratuais de jogadores do Vasco ao longo dos últimos meses. Alguns jogadores já estiveram mais próximos da permanência, outros nem tanto. Fato é que o vínculo do meio-campista Linnick termina nesta sexta-feira, e, se não for mesmo ser estendido, ele deixará o clube. Há sondagens pelo jovem, e outros jogadores têm cenário parecido.
Aos 21 anos, Linnick ainda não estreou e, mais recentemente, vem treinando separado do grupo principal. Não houve acordo até o momento, em caso bem parecido com o do também afastado Juninho. Outro volante, este de 19 anos e com carreira no time principal iniciada nesta temporada, ele tem vínculo até maio do ano que vem.
Num caso detalhado em reportagens dos sites Esporte News Mundo e Globoesporte.com no início da semana, as divergências de pretensões salariais entre as partes são o principal obstáculo para as assinaturas e consequente reincorporação ao grupo. O técnico Ramon Menezes não esconde que gostaria de contar com o jogador.- Juninho é uma questão da diretoria, mas é um jogador importante, com o qual eu gostaria de contar. É promissor e tem característica única - resumiu o comandante, após o jogo-treino contra o Porto Velho-RO, na última quarta-feira, em São Januário.
Quem também foi ausência na atividade foi o lateral-esquerdo Alexandre, de 21 anos. Mais uma revelação de São Januário e integrante do elenco profissional desde a temporada passada, ele está lesionado. Mas o contrato dele termina no próximo dezembro e, até agora, as tratativas não surtiram efeito.
Já Raul, também valorizado no mercado, tem questões contratuais antigas por serem equacionadas, além do acordo monetário que vigoraria em caso de nova assinatura com o Vasco. O vínculo atual do volante termina no fim deste ano.