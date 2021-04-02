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Contrato de empréstimo de Alan Empereur tem cláusula de compra obrigatória baseada em frequência em campo

Defensor, caso esteja presente em 60% dos jogos do Verdão, terá de ser adquirido definitivamente
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Publicado em 02 de Abril de 2021 às 10:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 abr 2021 às 10:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Com permanência incerta no Palmeiras, o zagueiro Alan Empereur tem aproveitado seu empréstimo da melhor forma, com títulos e atuações importantes. Para mantê-lo de forma definitiva, o Palmeiras, segundo apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, terá de observar algumas cláusulas contratuais do zagueiro emprestado pelo Hellas Verona.
Emprestado até o meio deste ano, Alan terá obrigatoriamente de ser comprado pelo Verdão caso esteja presente em 60% dos jogos do clube no período do contrato vigente. Neste momento, o defensor tem 50% de frequência após disputar 19 dos 38 jogos do Palmeiras desde que se juntou ao elenco.Consultado pela reportagem do L!/NP, a direção do Palmeiras garantiu que o zagueiro tem boas avaliações nos mais diversos aspectos e por vários setores do Verdão. Peça fundamental nos jogos contra o River Plate, na conquista da Libertadores, e na final da Copa do Brasil, no jogo que assegurou o tetracampeonato ao Verdão, Alan conta com o apoio da comissão técnica e até da torcida por sua permanência.
A tendência é que, mesmo que não atinja a obrigatoriedade, o defensor seja contrato definitivamente pelo Palmeiras. Como concorrente, como informou o site italiano Tutto Mercato, o Real Betis demonstrou interesse no defensor canhoto. Por possuir passaporte comunitário europeu, Empereur não preencheria uma das três vagas disponíveis para jogadores sem esse documento.

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