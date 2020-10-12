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futebol

Contratado para o sub-20, meia comemora acerto com o Santos

Alex Fernandes, que estava no Atlético-MG, assinou contrato por duas temporadas com o Peixe e chega para a equipe sub-20. Ele comemorou a oportunidade no clube de coração
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LanceNet

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Publicado em 

12 out 2020 às 14:36

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 14:36

Crédito: Divulgação/Santos FC
O Santos acertou a contratação do meia Alex Fernandes para a equipe sub-20. Ele, que estava no Atlético-MG, assinou um contrato profissional por duas temporadas com a equipe santista. O jovem comemorou seu acerto com o Santos.- Expectativa dessa minha chegada ao Santos não poderia ser melhor. Estou muito feliz com mais esse sonho realizado e espero dar muitas alegrias para o torcedor santista em busca dos objetivos no Brasileirão Sub-20. Sentimento maravilhoso de poder assinar meu primeiro contrato profissional. Não só meu, mas de todos meus familiares. Um sentimento que não tem palavras para descrever, ainda mais se tratando do time do meu coração - afirmou.
O jogador começou sua trajetória na Portuguesa Santista, passou pelo Atlético-MG e agora está no Santos.

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