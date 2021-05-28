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Contratado há dois anos, Matheus Alexandre pode ter primeira chance no Corinthians

Lateral-direito foi integrado ao elenco corintiano após empréstimos para Ponte Preta e Inter de Limeira...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 08:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mai 2021 às 08:36
Crédito: Divulgação/Inter de Limeira
O lateral-direito Matheus Alexandre está de volta ao Corinthians, sem ao menos estrear pelo clube.
Isso porque o jogador, comprado pelo Timão em abril de 2019, junto a Ponte Preta, foi emprestado pelo mesmo clube até o fim daquela temporada e teve a cessão estendida para todo o ano de 2020. No início desta temporada, o garoto, de 22 anos, foi emprestado à Inter de Limeira, onde disputou o Paulistão.Agora, integrado ao elenco corintiano, Matheus treinou com o elenco profissional na última quinta-feira (27) e tende a suprir uma carência do plantel: a lateral-direita reserva.
Desde o fim da última temporada, quando Michel Macedo deixou de fazer parte dos planos do Timão, e em abril foi emprestado ao Juventude, apenas Fagner ocupou o setor. Na ausência do camisa 23, os zagueiros Bruno Méndez e João Victor foram improvisados no setor.
Neste Paulistão, Matheus disputou oito jogos pela Inter de Limeira, sendo sete como titular. Ele foi autor de uma assistência nos nove gols marcados pelo Leão no Estadual. Além disso, o atleta registrou um índice de 74% de acerto dos passes e foi o terceiro do time em números defensivos, como desarmes e interceptações, segundo o SofaScore.
O contrato de Matheus Alexandre com o Timão vai até dezembro de 2023. O clube detém 50% dos direitos do atleta.

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