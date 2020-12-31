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Contratado em outubro, José Carlos Brunoro deixa o Cruzeiro e acerta com o Coritiba

O executivo vai cuidar do futebol do Coxa no lugar de Paulo Pelaipe. Sua passagem pela Raposa não durou bem dois meses...

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 20:10

LanceNet

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Publicado em 

31 dez 2020 às 20:10
Crédito: Brunoro não seguirá na Raposa em 2021, optando pelo Coritiba-(Igor Sales/Cruzeiro
O Cruzeiro não terá mais os serviços de José Carlos Brunoro como consultor de estratégia da Raposa. O executivo aceitou o convite para ser diretor de futebol do Coritiba, após a saída de Paulo Pelaipe do clube paranaense. A informação foi veiculada inicialmente por Nadja Mauad e confirmada pelo L!.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B Brunoro chegou ao clube mineiro em outubro e mal implantou seus planos. Profissional reconhecido no mercado esportivo do país, Brunoro prestaria uma consultoria permanente no futebol e na parte administrativa do Cruzeiro, inicialmente até o final da Série B, trabalhando diretamente no planejamento e nas estratégias dos departamentos no dia a dia, além de auxiliar na integração das demais áreas. O executivo agora vai dar expediente no Coxa, que luta para não cair para a Série B no Brasileirão.

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