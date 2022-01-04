Contratação sem custos e 'lucro no lucro': entenda o negócio do Botafogo por Erison

Erison está por detalhes de ser o novo jogador do Botafogo. O atacante de 22 anos, artilheiro do Brasil de Pelotas na última Série B do Brasileirão, chegará ao clube em um modelo de negócio não muito usual: ele será cedido por uma empresa e o clube terá lucro sobre o lucro.+ Por R$ 500 mil, Botafogo compra Vitinho e Vitor Marinho junto ao Resende

O atacante pertencia ao XV de Piracicaba e foi negociado à "Kirin Sports" por 200 mil euros (1,27 milhão, na cotação atual). A empresa vai repassar o atleta ao Botafogo, que mostrou interesse na contratação do atacante - como o LANCE! havia adiantado.

Isso porque a equipe paulista não queria negociar o jogador sem custos. Valorizado após o desempenho no último Campeonato Brasileiro, o estafe do atleta buscou este 'intermediário' para permitir que Erison pudesse vestir a camisa do Botafogo.

E como o Glorioso fica na negociação? O clube não terá gastos de transferência e Erison chega de graça, repassado em um contrato de dois anos junto à "Kirin Sports". O Alvinegro vai, neste período, arcar com os salários do atacante, considerados baixos.Financeiramente, o Botafogo terá um possível pelo lucro de uma possível venda futura do atleta. O Alvinegro vai receber 50% do lucro da transferência do atacante. Vale ressaltar que não é o valor inteiro, e sim a diferença do dinheiro total do negócio menos o que foi investido pela Kirin Soccer (200 mil euros).

Por exemplo: se Erison for vendido por 1 milhão de euros, a empresa vai 'tirar' os 200 mil investidos. Sobram 800 mil, valor que representa o lucro do negócio. Deste valor, o Botafogo vai receber 50% - no caso, nesta situação hipotética, seriam 400 mil euros (R$ 2,5 milhões, na cotação atual).

A diretoria avalia o atacante como um jogador com potencial e que pode dar retorno dentro e fora de campo. Entre clube e atleta está praticamente tudo certo, faltando apenas os exames médicos para tudo se concretizar. O Glorioso ainda fecha os últimos detalhes burocráticos com a Kirin Soccer, mas Erison será jogador do Alvinegro em 2022.