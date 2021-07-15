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futebol

Contratação de Eder Militão pelo Real Madrid é alvo de investigação

Receita portuguesa investiga R$ 57 milhões pagos em comissões para empresários envolvidos na transferência do atleta do Porto para o clube espanhol...

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 14:11

LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2021 às 14:11
Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP
A transferência de Eder Militão do Porto ao Real Madrid em 2019 é alvo de investigação do Ministério Público de Portugal, segundo o portal "Público". Na mira estão dois empresários e uma quantidade de mais de 9,5 milhões de euros (R$ 57 milhões) pagas em comissão aos agentes.Um dos nomes é o de Bruno Macedo, detido pela Operação Cartão Vermelho, que afastou o presidente do Benfica, Luis Filipe Vieira, do cargo. O empresário brasileiro Giuliano Bertolucci também é um dos principais alvos desta investigação.
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Segundo as fontes ouvidas pelo jornal, cerca de 21% do valor da venda foi destinada aos intermediários. Além desta transação, a contratação de Militão do São Paulo para o Porto também está sendo averiguada por conta da presença de Pedro Pinho, agente ligado ao presidente dos Dragões, Jorge Nuno Pinto da Costa.
A investigação surge de uma denúncia anônima que afirmou que parte destas comissões eram usadas para compensar jogadores e árbitros.

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