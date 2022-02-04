Contraprova confirma resultado positivo de Covid-19 para Vinicius, e Palmeiras convoca Mateus

O Palmeiras confirmou uma boa e uma má notícia nesta sexta-feira. Isso porque após submeter o elenco a novos exames para Covid-19, nenhum outro caso positivo foi diagnosticado, no entanto, a contraprova de Vinicius Silvestre confirmou a contaminação por coronavírus. Sendo assim, o clube convocou o jovem Mateus, campeão da Copinha, para se juntar à delegação em Abu Dhabi.TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui

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Por conta do regulamento do Mundial de Clubes, que obriga a inscrição de três goleiros, o Verdão se apressou em chamar Mateus, que tem chegada prevista para domingo, último dia de inscrições para a disputa do torneio. Aos 19 anos, o garoto que conquistou a sonhada Copinha, terá também essa grande chance.

Vinicius testou positivo logo no exame que os jogadores fizeram na chegada a Abu Dhabi, na última quinta-feira, que faz parte do protocolo de entrada nos Emirados Árabes Unidos. O goleiro foi automaticamente isolado no hotel e precisará cumprir a quarentena de dez dias. O clube solicitou uma contraprova para confirmar o positivo ou para verificar se houve um falso positivo. Depois de realizada a nova bateria nesta sexta, o arqueiro está mesmo com Covid-19.

Por conta da preocupação com Vinicius, o Verdão decidiu submeter o elenco a novos testes para detectar se haveria outros casos. A testagem ocorreu na manhã desta sexta, em Abu Dhabi, mas todos resultados retornaram negativos, liberando os palmeirenses para seguir dentro da disputa do Mundial de Clubes,

O Palmeiras estreia na competição na próxima terça-feira, às 13h30, quando enfrenta Al Ahly-EGI ou Monterrey-MEX, na semifinal. As duas equipes se enfrentam neste sábado, às 13h30, pelas quartas de final.