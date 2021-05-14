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Contraprova confirma positivo para Covid-19 e Fagner desfalca o Corinthians no Paulistão

Exame PCR realizado na última quinta-feira teve resultado divulgado nesta sexta e confirmou a reinfecção do lateral, que já havia ficado afastado no início de março...

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 15:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2021 às 15:33
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians teve nesta sexta-feira a confirmação de uma péssima notícia para a sequência do Paulistão-2021. Isso porque a contraprova do exame de Fagner para Covid-19 deu positivo, e ele desfalcará a equipe alvinegra por pelo menos dez dias, cumprindo o isolamento recomendado para as pessoas infectadas. A informação foi dada primeiramente pelo GE e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Fagner 400 jogos! Veja jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians
É a segunda vez em pouco mais de dois meses que Fagner testa positivo para coronavírus. A primeira ocorreu no início de março, quando o elenco do Timão teve um surto e vários jogadores foram afastados para ficarem em quarentena. Assim, confirma-se um caso de reinfecção em um curto espaço de tempo.
Desde o primeiro teste de antígeno, feito na última quarta-feira, o lateral já estava em isolamento, iniciando o período mínimo de dez dias recomendado para os casos que não apresentam sintomas. Dessa forma, ele perderá a semifinal, que vai ocorrer neste final de semana e o possível primeiro jogo da final, que até o momento está marcado para o meio da próxima semana.
Caso a FPF coloque as finais para os dias 23 e 30 de maio, Fagner estaria liberado para atuar nas decisões caso o Corinthians passe pela semifinal. Vale lembrar que o camisa 23 não viajou com a delegação para a partida contra o Peñarol, na última quinta-feira, já que ele e mais cinco atletas foram poupados.
Com o desfalque, Vagner Mancini será obrigado a improvisar na posição novamente, já que não conta com um reserva de ofício para a função. Os zagueiros João Victor e Bruno Méndez, e o volante Mandaca são os candidatos a substituir o titular absoluto da lateral direita corintiana nos próximos jogos.

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