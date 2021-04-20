Contra Universitário, Palmeiras defende longa série invicta em estreias na Libertadores

O Palmeiras se prepara para enfrentar o Universitário, do Peru, em sua estreia na Libertadores e partida que marca o início da campanha do clube em busca do tricampeonato. O retrospecto do Verdão em primeiros jogos na competição está a favor do Maior Campeão Nacional, dado que, desde 1979, o Alviverde não perde nesta situação.

Em mais de 42 anos, o time disputou 14 edições do torneio, estreando com vitória em 11 e empatando apenas três. Nestes embates, o time anotou 35 gols e sofreu 12. Deste modo, a última derrota em primeiras partidas na Liberta foi em 1974, contra o São Paulo.Outro retrospecto que está do lado verde é o entre o Maior Campeão Nacional e o time peruano. Sem empates na história do confronto, o Alviverde saiu vitorioso em oito oportunidades e foi derrotado em quatro. Pela Libertadores, os brasileiros venceram três e perderam apenas uma.